https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html

Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"

Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее" - РИА Новости, 02.11.2021

Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"

Пять социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко стали лауреатами престижного конкурса "Создавая будущее",... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:54

2021-11-02T16:54

2021-11-02T16:54

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пять социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко стали лауреатами престижного конкурса "Создавая будущее", проводимого при поддержке Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба компании.Конкурс проводится с 2014 года и является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Организатором конкурса является Ассоциация МАКО при поддержке Общественной палаты РФ.Жюри конкурса, состоящее из профессионалов и экспертов социальной сферы, признало высочайший уровень социальной ответственности компании и ее вклад в развитие регионов страны.Проект "Музей под открытым небом Бородинского разреза", рассказывающий об истории и сегодняшнем дне предприятия с помощью арт-объектов, стал победителем в номинации "Арт-мастерская". Такой формат - музей под открытым небом – только набирает популярность в нашей стране, в Красноярском крае он пока единственный. Появление в Бородино уникального Музея-аллеи, оформленного в соответствии с самыми современными архитектурными трендами, повысило уровень комфортности среды обитания и задало высокую планку благоустройства для всего шахтерского города.Призовые места получили: проект повышения цифровой грамотности "Школа цифровых технологий СУЭК" в номинации "Лидеры будущего"; комплексный проект противодействия пандемии COVID-19 в регионах присутствия "Вместе против COVID-19" в номинации "Синергия сотрудничества"; проект повышения престижа рабочих профессий "Клубы профессиональных сообществ "Добычник" и "Проходчик"" в номинации "Сообщество сообществ" и создание крупнейшей в Кузбассе охраняемой природной территории "Природный заказник "Кокуйское болото" в номинации "Среда обитания""За свою историю компания накопила в том числе и огромный опыт эффективного решения наиболее актуальных социальных проблем в регионах, где работают предприятия. Мы рады, что наша деятельность находит такую высокую оценку и с удовольствием готовы делиться нашими лучшими практиками". Проекты СУЭК - победители конкурса широко известны как самые эффективные социальные практики в России. На протяжении ряд лет СУЭК уверенно побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", "People Investor", МедиаТЭК, "Управление изменениями. Визионеры" и многих других. Компания традиционно занимает верхние строчки в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности. За вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты" СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов", - сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.

https://ria.ru/20210712/suek-20-let-1740643972.html

https://ria.ru/20210709/premiya-1740677329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибирская угольная энергетическая компания, россия