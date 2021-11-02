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Новости СУЭК
https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html
Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"
Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее" - РИА Новости, 02.11.2021
Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"
Пять социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко стали лауреатами престижного конкурса "Создавая будущее",... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:54
2021-11-02T16:54
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пять социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко стали лауреатами престижного конкурса "Создавая будущее", проводимого при поддержке Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба компании.Конкурс проводится с 2014 года и является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Организатором конкурса является Ассоциация МАКО при поддержке Общественной палаты РФ.Жюри конкурса, состоящее из профессионалов и экспертов социальной сферы, признало высочайший уровень социальной ответственности компании и ее вклад в развитие регионов страны.Проект "Музей под открытым небом Бородинского разреза", рассказывающий об истории и сегодняшнем дне предприятия с помощью арт-объектов, стал победителем в номинации "Арт-мастерская". Такой формат - музей под открытым небом – только набирает популярность в нашей стране, в Красноярском крае он пока единственный. Появление в Бородино уникального Музея-аллеи, оформленного в соответствии с самыми современными архитектурными трендами, повысило уровень комфортности среды обитания и задало высокую планку благоустройства для всего шахтерского города.Призовые места получили: проект повышения цифровой грамотности "Школа цифровых технологий СУЭК" в номинации "Лидеры будущего"; комплексный проект противодействия пандемии COVID-19 в регионах присутствия "Вместе против COVID-19" в номинации "Синергия сотрудничества"; проект повышения престижа рабочих профессий "Клубы профессиональных сообществ "Добычник" и "Проходчик"" в номинации "Сообщество сообществ" и создание крупнейшей в Кузбассе охраняемой природной территории "Природный заказник "Кокуйское болото" в номинации "Среда обитания""За свою историю компания накопила в том числе и огромный опыт эффективного решения наиболее актуальных социальных проблем в регионах, где работают предприятия. Мы рады, что наша деятельность находит такую высокую оценку и с удовольствием готовы делиться нашими лучшими практиками". Проекты СУЭК - победители конкурса широко известны как самые эффективные социальные практики в России. На протяжении ряд лет СУЭК уверенно побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", "People Investor", МедиаТЭК, "Управление изменениями. Визионеры" и многих других. Компания традиционно занимает верхние строчки в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности. За вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты" СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов", - сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.
https://ria.ru/20210712/suek-20-let-1740643972.html
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сибирская угольная энергетическая компания, россия
16:54 02.11.2021
 

Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"

© Фото : СУЭКДипломы, пободивших социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании
Дипломы, пободивших социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : СУЭК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пять социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко стали лауреатами престижного конкурса "Создавая будущее", проводимого при поддержке Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба компании.
Конкурс проводится с 2014 года и является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Организатором конкурса является Ассоциация МАКО при поддержке Общественной палаты РФ.
СУЭК-20 лет - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:18
СУЭК: 20 лет роста и созиданияСибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — системообразующее предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков в России. Она была создана в 2001 году, объединив разрозненные разрезы, шахты и фабрики по всей стране
Жюри конкурса, состоящее из профессионалов и экспертов социальной сферы, признало высочайший уровень социальной ответственности компании и ее вклад в развитие регионов страны.
Проект "Музей под открытым небом Бородинского разреза", рассказывающий об истории и сегодняшнем дне предприятия с помощью арт-объектов, стал победителем в номинации "Арт-мастерская". Такой формат - музей под открытым небом – только набирает популярность в нашей стране, в Красноярском крае он пока единственный. Появление в Бородино уникального Музея-аллеи, оформленного в соответствии с самыми современными архитектурными трендами, повысило уровень комфортности среды обитания и задало высокую планку благоустройства для всего шахтерского города.
Призовые места получили: проект повышения цифровой грамотности "Школа цифровых технологий СУЭК" в номинации "Лидеры будущего"; комплексный проект противодействия пандемии COVID-19 в регионах присутствия "Вместе против COVID-19" в номинации "Синергия сотрудничества"; проект повышения престижа рабочих профессий "Клубы профессиональных сообществ "Добычник" и "Проходчик"" в номинации "Сообщество сообществ" и создание крупнейшей в Кузбассе охраняемой природной территории "Природный заказник "Кокуйское болото" в номинации "Среда обитания"
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 20:01Новости СУЭК
СУЭК получила премию Global Business Outlook
"За свою историю компания накопила в том числе и огромный опыт эффективного решения наиболее актуальных социальных проблем в регионах, где работают предприятия. Мы рады, что наша деятельность находит такую высокую оценку и с удовольствием готовы делиться нашими лучшими практиками". Проекты СУЭК - победители конкурса широко известны как самые эффективные социальные практики в России. На протяжении ряд лет СУЭК уверенно побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", "People Investor", МедиаТЭК, "Управление изменениями. Визионеры" и многих других. Компания традиционно занимает верхние строчки в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности. За вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты" СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов", - сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияРоссия
 
 
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