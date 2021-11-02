https://ria.ru/20211102/kisida-1757399711.html

Фумио Кисида провел первую встречу с Байденом в качестве премьера Японии

Фумио Кисида провел первую встречу с Байденом в качестве премьера Японии - РИА Новости, 02.11.2021

Фумио Кисида провел первую встречу с Байденом в качестве премьера Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с президентом США Джо Байденом, это его первая встреча с американским лидером после того, как он возглавил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:57

2021-11-02T15:57

2021-11-02T15:58

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с президентом США Джо Байденом, это его первая встреча с американским лидером после того, как он возглавил японское правительство, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственный источник.В Глазго, где оба лидера участвуют в форуме СОР26, состоялась короткая личная встреча премьера Кисиды и президента Байдена. Лидеры уже беседовали по телефону 5 октября после избрания Кисиды на пост премьера, личная встреча после этого состоялась впервые.Стороны подтвердили необходимость укрепления союзнических отношений, а также тесного взаимодействия для достижения целей свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, обсудили региональные вопросы и сотрудничество в сфере изменения климата.Это первая зарубежная поездка Кисиды в качестве премьер-министра. Он прибыл в Глазго утром во вторник. На полях форума Кисида проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Вьетнама.В тот же день Кисида вылетит в Токио.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211013/yaponiya-1754436824.html

токио

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япония

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в мире, токио, сша, япония, джо байден, фумио кисида