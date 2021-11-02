https://ria.ru/20211102/kerri-1757435213.html
Керри отказался комментировать встречу с российскими партнерами в Глазго
Керри отказался комментировать встречу с российскими партнерами в Глазго - РИА Новости, 02.11.2021
Керри отказался комментировать встречу с российскими партнерами в Глазго
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на вопрос РИА Новости, встречался ли он с российскими партнерами на полях климатического саммита РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:39
2021-11-02T18:39
2021-11-02T18:57
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ГЛАЗГО, 2 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на вопрос РИА Новости, встречался ли он с российскими партнерами на полях климатического саммита в Глазго, заявил, что пока не будет это комментировать."У меня сейчас нет никаких комментариев", - сказал Керри.Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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глазго (город), джон керри, в мире, сша, россия
18:39 02.11.2021 (обновлено: 18:57 02.11.2021)
Керри отказался комментировать встречу с российскими партнерами в Глазго
Керри отказался отвечать на вопрос, встречался ли он с российскими партнерами в Глазго