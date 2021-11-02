https://ria.ru/20211102/iznasilovanie-1757407256.html
Курский подросток получил срок за изнасилование знакомого
Курский подросток получил срок за изнасилование знакомого - РИА Новости, 02.11.2021
Курский подросток получил срок за изнасилование знакомого
Суд отправил на шесть с половиной лет в колонию юного жителя Курска за сексуальное насилие над психически больным младшим мальчиком, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:37
2021-11-02T16:37
2021-11-02T16:44
происшествия
курск
россия
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Суд отправил на шесть с половиной лет в колонию юного жителя Курска за сексуальное насилие над психически больным младшим мальчиком, сообщает во вторник Промышленный районный суд города."С июня по август 2019 года подсудимый умышленно, с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил в отношении ранее ему знакомого, не достигшего 14-летнего возраста, имеющего признаки психического расстройства, мужеложство с применением насилия и использованием беспомощного состояния", - говорится в релизе.Максимально 18-летнему юноше грозило до 20 лет заключения, но суд ограничился 6,5 годами колонии общего режима. В пользу матери потерпевшего взыскана компенсация морального вреда – но в каком размере, не раскрывается. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
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происшествия, курск, россия
16:37 02.11.2021 (обновлено: 16:44 02.11.2021)
Курский подросток получил срок за изнасилование знакомого
В Курске подростка приговорили к 6,5 года колонии за изнасилование знакомого
ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости.
Суд отправил на шесть с половиной лет в колонию юного жителя Курска
за сексуальное насилие над психически больным младшим мальчиком, сообщает во вторник Промышленный районный суд города.
"С июня по август 2019 года подсудимый умышленно, с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил в отношении ранее ему знакомого, не достигшего 14-летнего возраста, имеющего признаки психического расстройства, мужеложство с применением насилия и использованием беспомощного состояния", - говорится в релизе.
Максимально 18-летнему юноше грозило до 20 лет заключения, но суд ограничился 6,5 годами колонии общего режима. В пользу матери потерпевшего взыскана компенсация морального вреда – но в каком размере, не раскрывается. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.