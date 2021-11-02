https://ria.ru/20211102/gosduma-1757368949.html

В Госдуме предложили увеличить финансирование развития сельских территорий

В Госдуме предложили увеличить финансирование развития сельских территорий - РИА Новости, 02.11.2021

В Госдуме предложили увеличить финансирование развития сельских территорий

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия") предлагает увеличить в федеральном бюджете на 2022-2024 годы средства на... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:31

2021-11-02T13:31

2021-11-02T13:31

экономика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия") предлагает увеличить в федеральном бюджете на 2022-2024 годы средства на развитие сельских территорий."Единая Россия" была инициатором разработки программы "Комплексное развитие сельских территорий", она востребована, но недософинансирована. На следующий год на эту программу в бюджете заложено 32 миллиарда рублей. Мы предлагаем увеличить эту цифру. На этот год сумма была примерно такая же, но в течение года выделялись надбавки. Поэтому предлагаю сразу же предусмотреть увеличение финансирования на 4,4 миллиарда рублей", - сказала Оглоблина в ходе обсуждения поправок партии ко второму чтению бюджета.По ее словам, это поможет регионам строить дороги, ФАПы, объекты культуры и спорта, а также создавать новые рабочие места.

https://ria.ru/20211101/gosduma-1757275233.html

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экономика, единая россия, госдума рф