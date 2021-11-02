https://ria.ru/20211102/germaniya-1757413913.html

Немцы обратились к Пентагону после новости о российских танках "на границе с Украиной"

Немцы высмеяли Пентагон после новости о танках "на границе с Украиной" - РИА Новости, 02.11.2021

Немцы обратились к Пентагону после новости о российских танках "на границе с Украиной"

Читатели немецкого журнала Der Spiegel бурно отреагировали на заявление Пентагона, что военное ведомство "проверяет сообщения о перемещениях российских войск". РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:13

2021-11-02T17:13

2021-11-02T21:52

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel бурно отреагировали на заявление Пентагона, что военное ведомство "проверяет сообщения о перемещениях российских войск".В материале приводятся слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что США отслеживают ситуацию на границе России и Украины из-за сообщений о "необычной активности" армии. Ранее Washington Post со ссылкой на чиновников из Штатов и стран Европы заявила о перемещениях техники и военных на западном фланге страны.Многие пользователи посчитали, что вмешательство Министерства обороны США во внутренние дела Москвы несправедливо."Вместо того чтобы проверять передвижения войск на российской территории, Пентагон и Вашингтон лучше бы занялись атаками при помощи дронов и захватами территорий, предпринимаемых их киевскими друзьями в нарушение Минских соглашений", — отметил один из комментаторов."Пусть русские делают, что хотят. У американцев на каждом углу в океанах по нескольку атомных подводных лодок и авианосцев", — добавил читатель Der Spiegel.Кто-то из пользователей предположил, что все эти новости связаны с расширением Североатлантического альянса."А может быть, это реакция на то, что США хотят принять Украину в НАТО?" — поинтересовался немецкий читатель."Никогда Россия не допустит расширения НАТО за счет Украины", — заключил один из комментаторов.Накануне пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий. Кроме того, издание Politico опубликовало спутниковые снимки из Смоленской области, которая на самом деле не граничит с Украиной. В Кремле их назвали некачественным вбросом.В апреле этого года в западных областях России проходили войсковые учения, вызвавшие неоднозначную реакцию Киева и стран Запада. В Москве неоднократно заявляли, что передвижения соединений носят плановый и учебный характер и не несут угрозы другим государствам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Генштаб Вооруженных сил Украины на прошлой неделе заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой. На заявления о присоединении Киева к НАТО в Кремле также ответили, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все, чтобы минимизировать последствия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html

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сша, германия, министерство обороны украины, министерство обороны сша, джон кирби, россия