https://ria.ru/20211102/frantsiya-1757404543.html

Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате

Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате - РИА Новости, 02.11.2021

Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате

Франция по-прежнему ждет ответа от России на предложения о дате встречи в нормандском формате на министерском уровне, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:23

2021-11-02T16:23

2021-11-02T16:33

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россия

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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция по-прежнему ждет ответа от России на предложения о дате встречи в нормандском формате на министерском уровне, заявил представитель французского МИД."Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения минских договоренностей, которые представляют собой единственную согласованную основу для прочного урегулирования конфликта в Донбассе", - указал представитель французского ведомства.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211101/erdogan-1757226896.html

франция

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2021

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