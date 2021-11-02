https://ria.ru/20211102/frantsiya-1757404543.html
Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате
Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате - РИА Новости, 02.11.2021
Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате
Франция по-прежнему ждет ответа от России на предложения о дате встречи в нормандском формате на министерском уровне, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:23
2021-11-02T16:23
2021-11-02T16:33
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция по-прежнему ждет ответа от России на предложения о дате встречи в нормандском формате на министерском уровне, заявил представитель французского МИД."Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения минских договоренностей, которые представляют собой единственную согласованную основу для прочного урегулирования конфликта в Донбассе", - указал представитель французского ведомства.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, франция, россия
16:23 02.11.2021 (обновлено: 16:33 02.11.2021)
Франция предложила России согласовать дату встречи в нормандском формате
Париж ожидает ответа от России на предложения о дате встречи в нормандском формате
ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция
по-прежнему ждет ответа от России
на предложения о дате встречи в нормандском формате на министерском уровне, заявил представитель французского МИД.
"В ходе переговоров президента республики (Эммануэля Макрона) и канцлера Германии (Ангелы Меркель) 11 октября с российским коллегой (Владимиром Путиным) была достигнута договоренность об организации в ближайшие недели министерской встречи в нормандском формате. Мы неоднократно предлагали даты этой встречи. Мы по-прежнему ждем ответа от российской стороны с целью скорейшего проведения этой встречи", - заявил представитель французского МИД на брифинге во вторник. Так он прокомментировал вопрос РИА Новости о том, какова реакция Франции на предложение МИД по встрече в нормандском формате, переданные Парижу и Берлину. Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения минских договоренностей, которые представляют собой единственную согласованную основу для прочного урегулирования конфликта в Донбассе", - указал представитель французского ведомства.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.