Х Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"
9 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет Х Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".
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К участию приглашены:
- директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании "Coca-Cola HBC Россия" Ирина АРХИПОВА;
- директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям компании "Сервье" в России и странах ЕАЭС Яна КОТУХОВА;
- председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, региональный директор по устойчивому развитию в России и восточной Европе Ирина ЖУКОВА;
- директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МТС Елена СЕРЕГИНА;
- председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина ДРАГУНОВА;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ.
Форум, организованный Ассоциацией менеджеров, Национальным советом по корпоративному волонтерству и Общественной палатой города Москвы при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, – крупнейшая в России экспертная площадка для обсуждения вопросов корпоративного волонтерства.
Какие программы корпоративного волонтерства и практики социально ответственного ведения бизнеса реализуются в крупных организациях? Какие выгоды получают компании от реализации программ корпоративного волонтерства? Как вовлекать сотрудников в волонтерскую работу? Как бизнесу выстраивать партнерство с НКО, государством и СМИ для реализации корпоративных программ? Какие направления корпоративного волонтерства наиболее популярны? Какова роль корпоративного волонтерства в реализации целей устойчивого развития?
По вопросам участия в форуме:
Татьяна Гончаренко - программный директор форума: t.goncharenko@amr.ru
Мария Зеленина - менеджер форума: m.zelenina@amr.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании "Coca-Cola HBC Россия" Ирина АРХИПОВА;
- директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям компании "Сервье" в России и странах ЕАЭС Яна КОТУХОВА;
- председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, региональный директор по устойчивому развитию в России и восточной Европе Ирина ЖУКОВА;
- директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МТС Елена СЕРЕГИНА;
- председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина ДРАГУНОВА;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ.
Форум, организованный Ассоциацией менеджеров, Национальным советом по корпоративному волонтерству и Общественной палатой города Москвы при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, – крупнейшая в России экспертная площадка для обсуждения вопросов корпоративного волонтерства.
Какие программы корпоративного волонтерства и практики социально ответственного ведения бизнеса реализуются в крупных организациях? Какие выгоды получают компании от реализации программ корпоративного волонтерства? Как вовлекать сотрудников в волонтерскую работу? Как бизнесу выстраивать партнерство с НКО, государством и СМИ для реализации корпоративных программ? Какие направления корпоративного волонтерства наиболее популярны? Какова роль корпоративного волонтерства в реализации целей устойчивого развития?
По вопросам участия в форуме:
Татьяна Гончаренко - программный директор форума: t.goncharenko@amr.ru
Мария Зеленина - менеджер форума: m.zelenina@amr.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru