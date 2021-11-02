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Х Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

Х Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" - РИА Новости, 02.11.2021

Х Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

9 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет Х Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".

2021-11-02T11:19

2021-11-02T11:19

2021-11-02T11:19

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Задать вопросК участию приглашены:- директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании "Coca-Cola HBC Россия" Ирина АРХИПОВА;- директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям компании "Сервье" в России и странах ЕАЭС Яна КОТУХОВА;- председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, региональный директор по устойчивому развитию в России и восточной Европе Ирина ЖУКОВА;- директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МТС Елена СЕРЕГИНА;- председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина ДРАГУНОВА;- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ.Форум, организованный Ассоциацией менеджеров, Национальным советом по корпоративному волонтерству и Общественной палатой города Москвы при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, – крупнейшая в России экспертная площадка для обсуждения вопросов корпоративного волонтерства.Какие программы корпоративного волонтерства и практики социально ответственного ведения бизнеса реализуются в крупных организациях? Какие выгоды получают компании от реализации программ корпоративного волонтерства? Как вовлекать сотрудников в волонтерскую работу? Как бизнесу выстраивать партнерство с НКО, государством и СМИ для реализации корпоративных программ? Какие направления корпоративного волонтерства наиболее популярны? Какова роль корпоративного волонтерства в реализации целей устойчивого развития?По вопросам участия в форуме:Татьяна Гончаренко - программный директор форума: t.goncharenko@amr.ruМария Зеленина - менеджер форума: m.zelenina@amr.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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