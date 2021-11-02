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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211102/finansirovanie-1757334402.html
В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов
В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов - РИА Новости, 02.11.2021
В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов
Белгородская область получит до конца года дополнительные 156 миллионов рублей на реализацию программы социальных контрактов, заявил во вторник губернатор... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:09
2021-11-02T11:09
белгородская область
белгородская область
михаил мишустин
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Белгородская область получит до конца года дополнительные 156 миллионов рублей на реализацию программы социальных контрактов, заявил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отмечает правительство региона, на продление программы в область направят 156 миллионов рублей. Благодаря этим средствам помощь получат еще более 1,5 тысячи жителей области.Программа "Содействие" реализуется в Белгородской области при поддержке главы региона. Участниками проекта могут стать малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане. Их среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума в Белгородской области. Социальный контракт помогает белгородцам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию."Очень востребованный механизм помощи тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что в этом году большое количество семей получит хороший стабильный доход к своему семейному бюджету", – отметил Гладков.На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в этом году в Белгородской области уже направили более 222 миллионов рублей. Подписано 2825 контрактов. Постоянное место работы с помощью господдержки получил 971 человек, это самое популярное среди жителей региона использование соцконтракта, с финансированием 28,5 миллиона рублей. На открытие ИП заключены 459 соглашений, на это направление выделено свыше 102 миллионов рублей. Поддержку оказывают и тем, кто хочет организовать или расширить личное подсобное хозяйство. За время реализации программы в Белгородской области в этом году получено 535 контрактов, освоено порядка 52 миллионов рублей. Преодолеть трудную жизненную ситуацию помогли 860 жителям региона, на эту меру направили 39,5 миллионов рублей.В следующем году программу в Белгородской области расширят. На социальные контракты направят уже 415 миллионов рублей. Поддержку, по предварительной оценке, получат порядка 4 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20211026/mashiny-1756342706.html
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белгородская область, михаил мишустин, россия, вячеслав гладков
11:09 02.11.2021
 
В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов

Гладков: Белгородская область получит до конца года дополнительные 156 миллионов рублей

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Белгородская область получит до конца года дополнительные 156 миллионов рублей на реализацию программы социальных контрактов, заявил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отмечает правительство региона, на продление программы в область направят 156 миллионов рублей. Благодаря этим средствам помощь получат еще более 1,5 тысячи жителей области.
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Программа "Содействие" реализуется в Белгородской области при поддержке главы региона. Участниками проекта могут стать малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане. Их среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума в Белгородской области. Социальный контракт помогает белгородцам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.
"Очень востребованный механизм помощи тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что в этом году большое количество семей получит хороший стабильный доход к своему семейному бюджету", – отметил Гладков.
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На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в этом году в Белгородской области уже направили более 222 миллионов рублей. Подписано 2825 контрактов. Постоянное место работы с помощью господдержки получил 971 человек, это самое популярное среди жителей региона использование соцконтракта, с финансированием 28,5 миллиона рублей. На открытие ИП заключены 459 соглашений, на это направление выделено свыше 102 миллионов рублей. Поддержку оказывают и тем, кто хочет организовать или расширить личное подсобное хозяйство. За время реализации программы в Белгородской области в этом году получено 535 контрактов, освоено порядка 52 миллионов рублей. Преодолеть трудную жизненную ситуацию помогли 860 жителям региона, на эту меру направили 39,5 миллионов рублей.
В следующем году программу в Белгородской области расширят. На социальные контракты направят уже 415 миллионов рублей. Поддержку, по предварительной оценке, получат порядка 4 тысяч жителей региона.
 
Белгородская областьБелгородская областьМихаил МишустинРоссияВячеслав Гладков
 
 
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