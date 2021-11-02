https://ria.ru/20211102/finansirovanie-1757334402.html

В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов

В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов - РИА Новости, 02.11.2021

В Белгородской области увеличат финансирование программы соцконтрактов

Белгородская область получит до конца года дополнительные 156 миллионов рублей на реализацию программы социальных контрактов, заявил во вторник губернатор... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:09

2021-11-02T11:09

2021-11-02T11:09

белгородская область

белгородская область

михаил мишустин

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Белгородская область получит до конца года дополнительные 156 миллионов рублей на реализацию программы социальных контрактов, заявил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отмечает правительство региона, на продление программы в область направят 156 миллионов рублей. Благодаря этим средствам помощь получат еще более 1,5 тысячи жителей области.Программа "Содействие" реализуется в Белгородской области при поддержке главы региона. Участниками проекта могут стать малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане. Их среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума в Белгородской области. Социальный контракт помогает белгородцам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию."Очень востребованный механизм помощи тем, кто действительно находится в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что в этом году большое количество семей получит хороший стабильный доход к своему семейному бюджету", – отметил Гладков.На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в этом году в Белгородской области уже направили более 222 миллионов рублей. Подписано 2825 контрактов. Постоянное место работы с помощью господдержки получил 971 человек, это самое популярное среди жителей региона использование соцконтракта, с финансированием 28,5 миллиона рублей. На открытие ИП заключены 459 соглашений, на это направление выделено свыше 102 миллионов рублей. Поддержку оказывают и тем, кто хочет организовать или расширить личное подсобное хозяйство. За время реализации программы в Белгородской области в этом году получено 535 контрактов, освоено порядка 52 миллионов рублей. Преодолеть трудную жизненную ситуацию помогли 860 жителям региона, на эту меру направили 39,5 миллионов рублей.В следующем году программу в Белгородской области расширят. На социальные контракты направят уже 415 миллионов рублей. Поддержку, по предварительной оценке, получат порядка 4 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20211026/mashiny-1756342706.html

https://ria.ru/20211019/belgorod-1755219233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, михаил мишустин, россия, вячеслав гладков