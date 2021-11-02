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Минобрнауки утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы - РИА Новости, 02.11.2021

Минобрнауки утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы

Министерство науки и высшего образования утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы для программ бакалавриата и специалиста, сообщается в приказе... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:02

2021-11-02T20:02

2021-11-02T20:02

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования утвердило перечень вступительных экзаменов в вузы для программ бакалавриата и специалиста, сообщается в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета", - говорится в приказе.Документ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать вплоть до 1 сентября 2027 года, добавляется в нем.

https://ria.ru/20211102/obrazovanie-1757406031.html

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