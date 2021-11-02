https://ria.ru/20211102/efiopiya-1757442570.html

Эфиопия объявила режим ЧС по всей стране из-за нападения повстанцев

Эфиопия объявила режим ЧС по всей стране из-за нападения повстанцев - РИА Новости, 02.11.2021

Эфиопия объявила режим ЧС по всей стране из-за нападения повстанцев

Совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:18

2021-11-02T19:18

2021-11-02T19:18

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет министров Эфиопии объявил режим ЧС на территории всей страны с целью защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает радиостанция Fana.Ожидается, что решение будет утверждено палатой народных представителей (нижняя палата парламента) в течение 24 часов.В понедельник власти Эфиопии заявили, что повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) убили более 100 жителей города Комбольча на севере страны.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя.

https://ria.ru/20211030/efiopiya-1757016376.html

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