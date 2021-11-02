https://ria.ru/20211102/dtp-1757329999.html

Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска передали в суд

Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска передали в суд - РИА Новости, 02.11.2021

Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска передали в суд

Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова, после которого двое были госпитализированы, передано в суд, следует из материалов на сайте... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:49

2021-11-02T10:49

2021-11-02T10:49

происшествия

рыбинск

ярославская область

авто

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова, после которого двое были госпитализированы, передано в суд, следует из материалов на сайте Мышкинского районного суда Ярославской области.Ранее администрация Рыбинска сообщила, что утром 9 сентября Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110" в Мышкинском районе Ярославской области, водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, а глава города получил ушибы. Отмечалось, что ДТП произошло в условиях плохой видимости и дождя. Позже Добряков написал в Facebook, что выехал на встречную полосу, а потому несет ответственность. Чиновник сообщил, что сразу вызвал скорую помощь, сам "прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания".На сайте Мышкинского райсуда сообщается о поступлении в суд 29 октября материалов уголовного дела в отношении Дениса Добрякова по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем… правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Дата рассмотрения пока не назначена.

https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749364710.html

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происшествия, рыбинск, ярославская область, авто, россия