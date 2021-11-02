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Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска передали в суд
Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска передали в суд - РИА Новости, 02.11.2021
Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска передали в суд
Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова, после которого двое были госпитализированы, передано в суд, следует из материалов на сайте... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:49
2021-11-02T10:49
происшествия
рыбинск
ярославская область
авто
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова, после которого двое были госпитализированы, передано в суд, следует из материалов на сайте Мышкинского районного суда Ярославской области.Ранее администрация Рыбинска сообщила, что утром 9 сентября Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110" в Мышкинском районе Ярославской области, водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, а глава города получил ушибы. Отмечалось, что ДТП произошло в условиях плохой видимости и дождя. Позже Добряков написал в Facebook, что выехал на встречную полосу, а потому несет ответственность. Чиновник сообщил, что сразу вызвал скорую помощь, сам "прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания".На сайте Мышкинского райсуда сообщается о поступлении в суд 29 октября материалов уголовного дела в отношении Дениса Добрякова по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем… правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Дата рассмотрения пока не назначена.
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происшествия, рыбинск, ярославская область, авто, россия
10:49 02.11.2021
 
Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска передали в суд

Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Добрякова передали в суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова, после которого двое были госпитализированы, передано в суд, следует из материалов на сайте Мышкинского районного суда Ярославской области.
Ранее администрация Рыбинска сообщила, что утром 9 сентября Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110" в Мышкинском районе Ярославской области, водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, а глава города получил ушибы. Отмечалось, что ДТП произошло в условиях плохой видимости и дождя. Позже Добряков написал в Facebook, что выехал на встречную полосу, а потому несет ответственность. Чиновник сообщил, что сразу вызвал скорую помощь, сам "прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания".
На сайте Мышкинского райсуда сообщается о поступлении в суд 29 октября материалов уголовного дела в отношении Дениса Добрякова по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем… правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Дата рассмотрения пока не назначена.
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 15:27
Мэр Рыбинска полагает, что виноват в ДТП с двумя пострадавшими
 
ПроисшествияРыбинскЯрославская областьАвтоРоссия
 
 
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