https://ria.ru/20211102/dtp-1757318319.html

В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 02.11.2021

В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Лазаревском районе Сочи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:20

2021-11-02T09:20

2021-11-02T09:28

происшествия

сочи

краснодарский край

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Лазаревском районе Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 01.00 мск вторника возле санатория "Шексна" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки. Пострадали девять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю рассказали, что микроавтобус Mercedes Sprinter и автомобиль Ваз 21093 столкнулись "около 00 часов 50 минут на территории Лазаревского района г. Сочи, автодорога Джубга - Сочи 144 км".По предварительным данным, водитель Ваз 21093 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, в результате ДТП погибли водитель и пассажир Ваз 21093, сказали в ведомстве.Отмечается, что пятерым пассажирам микроавтобуса Mercedes Sprinter оказана разовая медицинская помощь, ещё двоих пассажиров автобуса госпитализировали в больницу с травмами различной степени.

https://ria.ru/20211101/avariya-1757174756.html

https://ria.ru/20211101/avariya-1757244660.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край