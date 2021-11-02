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В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 02.11.2021
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Лазаревском районе Сочи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:20
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происшествия
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Лазаревском районе Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 01.00 мск вторника возле санатория "Шексна" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки. Пострадали девять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю рассказали, что микроавтобус Mercedes Sprinter и автомобиль Ваз 21093 столкнулись "около 00 часов 50 минут на территории Лазаревского района г. Сочи, автодорога Джубга - Сочи 144 км".По предварительным данным, водитель Ваз 21093 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, в результате ДТП погибли водитель и пассажир Ваз 21093, сказали в ведомстве.Отмечается, что пятерым пассажирам микроавтобуса Mercedes Sprinter оказана разовая медицинская помощь, ещё двоих пассажиров автобуса госпитализировали в больницу с травмами различной степени.
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происшествия, сочи, краснодарский край
09:20 02.11.2021 (обновлено: 09:28 02.11.2021)
 
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом, еще семеро пострадали

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Лазаревском районе Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 01.00 мск вторника возле санатория "Шексна" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки. Пострадали девять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 11:58
На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
В пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю рассказали, что микроавтобус Mercedes Sprinter и автомобиль Ваз 21093 столкнулись "около 00 часов 50 минут на территории Лазаревского района г. Сочи, автодорога Джубга - Сочи 144 км".
По предварительным данным, водитель Ваз 21093 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, в результате ДТП погибли водитель и пассажир Ваз 21093, сказали в ведомстве.
Отмечается, что пятерым пассажирам микроавтобуса Mercedes Sprinter оказана разовая медицинская помощь, ещё двоих пассажиров автобуса госпитализировали в больницу с травмами различной степени.
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