https://ria.ru/20211102/dtp-1757318319.html
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 02.11.2021
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Лазаревском районе Сочи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:20
2021-11-02T09:20
2021-11-02T09:28
происшествия
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении частного микроавтобуса с легковой автомашиной в Лазаревском районе Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 01.00 мск вторника возле санатория "Шексна" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки. Пострадали девять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю рассказали, что микроавтобус Mercedes Sprinter и автомобиль Ваз 21093 столкнулись "около 00 часов 50 минут на территории Лазаревского района г. Сочи, автодорога Джубга - Сочи 144 км".По предварительным данным, водитель Ваз 21093 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, в результате ДТП погибли водитель и пассажир Ваз 21093, сказали в ведомстве.Отмечается, что пятерым пассажирам микроавтобуса Mercedes Sprinter оказана разовая медицинская помощь, ещё двоих пассажиров автобуса госпитализировали в больницу с травмами различной степени.
https://ria.ru/20211101/avariya-1757174756.html
https://ria.ru/20211101/avariya-1757244660.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_992bd59f71bc33313938ead4a75af9cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
09:20 02.11.2021 (обновлено: 09:28 02.11.2021)
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Сочи два человека погибли в ДТП с микроавтобусом, еще семеро пострадали