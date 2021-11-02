https://ria.ru/20211102/doverennost-1757390314.html

Когда нужна подпись нотариуса: как правильно составить доверенность

Как написать и оформить доверенность: виды, образцы и примеры

Когда нужна подпись нотариуса: как правильно составить доверенность

Доверенность — это документ, подтверждающий, что физическое или юрлицо имеет право на официальное представительство от имени другого лица. Советы экспертов, как РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:45

2021-11-02T15:45

2021-11-02T17:18

общество

федеральная нотариальная палата

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Доверенность — это документ, подтверждающий, что физическое или юрлицо имеет право на официальное представительство от имени другого лица. Советы экспертов, как правильно написать доверенность, какие бывают формы документа, образцы его оформления — в материале РИА Новости.ДоверенностьЕсли человек по уважительным причинам не имеет возможности лично участвовать в процедурах, касающихся его прав и обязанностей (например, находится на излечении, проходит контрактную или срочную военную службу и так далее), то он может оформить специальный письменный документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от его лица. Это и есть доверенность, которая нужна при совершении сделок, требующих нотариальной формы, и других юридически значимых действий.С точки зрения законодательства документ возможно оформить и без присутствия доверенного лица (поверенного), то есть того, на кого оформляется документ. При этом он имеет право впоследствии отказаться от полученных полномочий.Доверенность может выдавать как физлицо, так и юрлицо.ВидыВ зависимости от объема представительских полномочий доверенности бывают нескольких видов:Срок действияСогласно статье 186 ГК России доверенность можно выдавать на любое время, в том числе на неограниченный срок (безотзывная, нотариально удостоверенная). Если период действия документа не указан, то он по умолчанию сохраняет силу в течение года."В новой редакции статьи 186 Гражданского кодекса было отменено правило о максимальном сроке действия доверенности, который был равен трем годам", — поделилась с РИА Новости юрист Юлия Леонова.Правила составления доверенностиДля всех видов доверенности существуют определенные правила оформления. В первую очередь, это всегда письменный документ, который может быть как напечатан на компьютере, так и составлен от руки.Для того чтобы правильно оформить доверенность, нужно соблюсти следующие требования:Формы исполненияПо форме исполнения доверенность может быть нотариально заверенной или совершенной в простой письменной форме, то есть составленной от руки или напечатанной на компьютере.Второй вариант допускается, если речь идет, например, о получении какой-либо справки, трудовой книжки, управлении автомобилем и так далее.Документ в письменной форме можно заверить не только у нотариуса, но и у должностных лиц компании или организации, причем без внесения какой-либо платы. К примеру, доверенность на получение посылки может завизировать начальник почтового отделения. Доверенность человека, который находится в социальном учреждении, действительна с подписью руководителя этой структуры.Если сделка требует государственной регистрации или нотариальной формы, то доверенность необходимо заверить у нотариуса. Для этого нужно иметь при себе паспорт и оплатить госпошлину.Примеры ситуаций, в которых необходима нотариальная форма документа:При этом обратиться к нотариусу можно и в случае, если доверенность не нуждается в госрегистрации.Примеры доверенностиДоверенности могут быть составлены по самым различным причинам. При составлении документа, вне зависимости от его вида и объема полномочий, следует придерживаться общих правил.Как проверить статус доверенностиЕсли доверенность заверена нотариально, ее подлинность, срок действия, наличие в реестре можно проверить в режиме онлайн на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. Для этого нужно ввести номер регистрации, дату удостоверения и ФИО должностного лица, заверившего документ.Если доверенность была выдана руководителем юрлица, то проверить ее действительность онлайн невозможно. Нужно лично обратиться в организацию, выдавшую документ.Как отменить доверенностьДоверитель имеет право в любое время расторгнуть договор со своим представителем и отменить доверенность. Проще всего это сделать с помощью нотариуса, причем совершенно неважно, был ли заверен кем-то документ или оформлен в простой рукописной форме. Отменить доверенность может любой нотариус, не обязательно тот, кто ее удостоверил.При оформлении сделки регистратор проверяет договор по общей базе или отправляет запрос напрямую нотариусу.Если отмена доверенности была совершена в простой письменной форме, сведения об этом могут быть размещены в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве (в газете "Коммерсантъ"). В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица в таком случае считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня опубликования таких сведений.ЗаконодательствоЮридические отношения между доверителем и поверенным регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 185 ("Общие положения о доверенности"). С точки зрения законодательства участники сделки должны быть совершеннолетними и дееспособными. От имени малолетних и недееспособных граждан доверенности имеют право выдавать только их законные представители, то есть родители, опекуны или усыновители. Несовершеннолетние дети в возрасте 14-18 лет могут тоже оформить доверенность, но только на те действия, которые по закону они уже могут совершать самостоятельно.

https://realty.ria.ru/20210330/doverennost-1603435708.html

https://realty.ria.ru/20180530/1521687535.html

https://realty.ria.ru/20190410/1552551289.html

https://realty.ria.ru/20210420/moshenniki-1728986749.html

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общество, федеральная нотариальная палата, россия