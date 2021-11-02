15:45 02.11.2021 (обновлено: 17:18 02.11.2021)
Когда нужна подпись нотариуса: как правильно составить доверенность
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Доверенность — это документ, подтверждающий, что физическое или юрлицо имеет право на официальное представительство от имени другого лица. Советы экспертов, как правильно написать доверенность, какие бывают формы документа, образцы его оформления — в материале РИА Новости.
Доверенность
Если человек по уважительным причинам не имеет возможности лично участвовать в процедурах, касающихся его прав и обязанностей (например, находится на излечении, проходит контрактную или срочную военную службу и так далее), то он может оформить специальный письменный документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от его лица. Это и есть доверенность, которая нужна при совершении сделок, требующих нотариальной формы, и других юридически значимых действий.
С точки зрения законодательства документ возможно оформить и без присутствия доверенного лица (поверенного), то есть того, на кого оформляется документ. При этом он имеет право впоследствии отказаться от полученных полномочий.
Доверенность может выдавать как физлицо, так и юрлицо.
Девушка заполняет анкету
Виды
В зависимости от объема представительских полномочий доверенности бывают нескольких видов:
- 1На разовую сделку. Она оформляется для исполнения одного юридического действия. Например, доверенность на получение или отправку груза (посылки).
- 2Специальная. Такой вариант документа получают для совершения ряда однотипных действий (на ведение дела в суде, на регистрацию прав на недвижимость и так далее).
- 3Генеральная (общая) доверенность означает передачу поверенному максимально большого объема полномочий: управление имуществом, представление интересов доверителя во всех органах и организациях.
Срок действия
Согласно статье 186 ГК России доверенность можно выдавать на любое время, в том числе на неограниченный срок (безотзывная, нотариально удостоверенная). Если период действия документа не указан, то он по умолчанию сохраняет силу в течение года.
"В новой редакции статьи 186 Гражданского кодекса было отменено правило о максимальном сроке действия доверенности, который был равен трем годам", — поделилась с РИА Новости юрист Юлия Леонова.
Правила составления доверенности
Для всех видов доверенности существуют определенные правила оформления. В первую очередь, это всегда письменный документ, который может быть как напечатан на компьютере, так и составлен от руки.
30 мая 2018, 14:41Федеральная нотариальная палата: нотариусы советуютКак без ошибок составить договор, расписку и доверенностьПочему ваш договор купли-продажи может оказаться незаключенным, хотя вы его подписали и все оплатили? Как писать расписку и что это вообще такое? Можно ли отменить действие доверенности? Нотариус города Москвы Александр Сагин рассказал об особенностях документов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но все равно совершаем ошибки.
Для того чтобы правильно оформить доверенность, нужно соблюсти следующие требования:
- 1Официальная бумага должна иметь реквизиты: дату составления, сведения о доверителе и представителе. При заключении доверенности между гражданами сведения ограничиваются полными формами имени (ФИО), датами рождения, данными паспортов. Если документ оформляется между юридическими лицами, то необходимы наименование, ИНН и местонахождение организации. Подпись доверителя — главный атрибут, подтверждающий официальность документа. От юрлиц в таком случае требуется печать и подпись руководителя.
- 2Нужно указать срок действия доверенности.
- 3Подробно прописать все полномочия, которыми наделяется законный представитель.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Формы исполнения
По форме исполнения доверенность может быть нотариально заверенной или совершенной в простой письменной форме, то есть составленной от руки или напечатанной на компьютере.
Второй вариант допускается, если речь идет, например, о получении какой-либо справки, трудовой книжки, управлении автомобилем и так далее.
Документ в письменной форме можно заверить не только у нотариуса, но и у должностных лиц компании или организации, причем без внесения какой-либо платы. К примеру, доверенность на получение посылки может завизировать начальник почтового отделения. Доверенность человека, который находится в социальном учреждении, действительна с подписью руководителя этой структуры.
Если сделка требует государственной регистрации или нотариальной формы, то доверенность необходимо заверить у нотариуса. Для этого нужно иметь при себе паспорт и оплатить госпошлину.
Примеры ситуаций, в которых необходима нотариальная форма документа:
- —продажа/покупка недвижимости;
- —получение представителем повторного свидетельства о записи акта гражданского состояния;
- —подача заявления о кадастровом учете недвижимости и прочее.
При этом обратиться к нотариусу можно и в случае, если доверенность не нуждается в госрегистрации.
Примеры доверенности
Доверенности могут быть составлены по самым различным причинам. При составлении документа, вне зависимости от его вида и объема полномочий, следует придерживаться общих правил.
- —Доверенность на получение посылки. Ценные вещи, корреспонденцию может получить только законный представитель по документу, заверенному нотариально. На получение почтовых отправлений, не относящихся к ценным, таких как заказное письмо, бандероль или мелкий пакет, документ может быть заверен по месту работу, учебы, лечения. Также представитель должен будет предъявить паспорт.
Образец доверенности на получение пocылки
Образец доверенности на получение пocылки
- —Доверенность на аренду квартиры. Подразумевается, что договор аренды заключается и подписывается другим лицом, именно поэтому такие полномочия должны быть подробно изложены в документе. Если собственник квартиры самостоятельно определяет размер арендной платы и срок действия доверенности, то об этом тоже следует написать. Нужно учитывать, что договоры аренды сроком до одного года государственной регистрации не подлежат. Также лучше определить, каким образом и кому будет перечисляться или передаваться лично плата. Отдельно нужно указать право проводить переговоры, выступать в суде по вопросам исполнения договора аренды, осматривать имущество на предмет его целостности и сохранности и составлять расписку об отсутствии претензий.
Образец доверенности на аренду квартиры
Образец доверенности на аренду квартиры
- —Доверенность на получение пенсии. Такой документ оформляется в письменной форме, где кроме сведений об участниках сделки указывается нужная пенсионная организация. Срок действия доверитель указывает по желанию, но при его отсутствии доверенность имеет юридическую силу лишь в течение года. Удостоверить сделку можно у нотариуса или главного врача лечебного учреждения, а также по месту работы пенсионера. Этот документ следует отличать от других форм письменного поручения, так как он дает право только на получение пенсионных выплат. Полномочия представлять интересы в Пенсионном фонде должны быть выражены в документе другого вида, который обязательно заверяется нотариусом.
Образец доверенности на получение пенсии
Образец доверенности на получение пенсии
- —Доверенность на автомобиль. В этом случае официальный документ о представительстве понадобится для того, чтобы забрать со штрафстоянки транспортное средство, поставить на учет, пройти техосмотр и так далее. Составляется договор от руки, но в нем нужно обязательно указать срок действия и индивидуальные сведения об используемой машине. Для управления чужим автомобилем доверенность по правилам дорожного движения не нужна, достаточно иметь при себе полис ОСАГО, который допускает это право.
Образец доверенности на автомобиль
Образец доверенности на автомобиль
Как проверить статус доверенности
Если доверенность заверена нотариально, ее подлинность, срок действия, наличие в реестре можно проверить в режиме онлайн на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. Для этого нужно ввести номер регистрации, дату удостоверения и ФИО должностного лица, заверившего документ.
Если доверенность была выдана руководителем юрлица, то проверить ее действительность онлайн невозможно. Нужно лично обратиться в организацию, выдавшую документ.
Как отменить доверенность
Доверитель имеет право в любое время расторгнуть договор со своим представителем и отменить доверенность. Проще всего это сделать с помощью нотариуса, причем совершенно неважно, был ли заверен кем-то документ или оформлен в простой рукописной форме. Отменить доверенность может любой нотариус, не обязательно тот, кто ее удостоверил.
При оформлении сделки регистратор проверяет договор по общей базе или отправляет запрос напрямую нотариусу.
Если отмена доверенности была совершена в простой письменной форме, сведения об этом могут быть размещены в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве (в газете "Коммерсантъ"). В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица в таком случае считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня опубликования таких сведений.
Законодательство
Юридические отношения между доверителем и поверенным регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 185 ("Общие положения о доверенности"). С точки зрения законодательства участники сделки должны быть совершеннолетними и дееспособными. От имени малолетних и недееспособных граждан доверенности имеют право выдавать только их законные представители, то есть родители, опекуны или усыновители. Несовершеннолетние дети в возрасте 14-18 лет могут тоже оформить доверенность, но только на те действия, которые по закону они уже могут совершать самостоятельно.