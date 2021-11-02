22:38 02.11.2021 (обновлено: 23:46 02.11.2021)
Россия предложила США усилить дипломатическое присутствие в Москве
Рябков призвал США направить новых дипломатов в Москву для нормализации выдачи виз
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Москва считает недопустимой ситуацию, когда США требуют от российских граждан выезжать в другие страны, чтобы получить американскую визу, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс".
Он напомнил, что американское дипломатическое присутствие сократилось до такого низкого уровня, что посольство больше не оказывает базовые консульские услуги, включая выдачу виз.
"Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме", — подчеркнул Рябков.
Ранее во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на церемонии открытия "Диалога Форт-Росс" предложил США "позитивную программу действий". В качестве первого шага он предложил "обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие".
В конце октября Государственный департамент США внес Россию наряду с Сомали, Венесуэлой, Сирией и Ираном в список из десяти стран, который озаглавили как Homeless nationalities. Дословно это переводится как "бездомные национальности". Поясняется, что к "бездомным" относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо нестабильность политической ситуации не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы.
Кроме того, высокопоставленный представитель Госдепа сообщил агентству France-Presse, что из-за нехватки сотрудников посольство США в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность только охраной и уходом за собственным зданием. По его словам, в дипмиссии не хватает людей для выполнения базовых задач: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Он отметил, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях вряд ли будет возможной.
Посольство США в Москве с середины мая приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это запретом российских властей нанимать на работу местных жителей.