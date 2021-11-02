https://ria.ru/20211102/diplomaty-1757461999.html

Россия предложила США усилить дипломатическое присутствие в Москве

Россия предложила США усилить дипломатическое присутствие в Москве - РИА Новости, 02.11.2021

Россия предложила США усилить дипломатическое присутствие в Москве

Москва считает недопустимой ситуацию, когда США требуют от российских граждан выезжать в другие страны, чтобы получить американскую визу, заявил замминистра... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T22:38

2021-11-02T22:38

2021-11-02T23:46

в мире

сша

москва

россия

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270053_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_dc9b50315273aef048ac99fc2e609133.jpg

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Москва считает недопустимой ситуацию, когда США требуют от российских граждан выезжать в другие страны, чтобы получить американскую визу, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс".Он напомнил, что американское дипломатическое присутствие сократилось до такого низкого уровня, что посольство больше не оказывает базовые консульские услуги, включая выдачу виз.Ранее во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на церемонии открытия "Диалога Форт-Росс" предложил США "позитивную программу действий". В качестве первого шага он предложил "обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие".В конце октября Государственный департамент США внес Россию наряду с Сомали, Венесуэлой, Сирией и Ираном в список из десяти стран, который озаглавили как Homeless nationalities. Дословно это переводится как "бездомные национальности". Поясняется, что к "бездомным" относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо нестабильность политической ситуации не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы.Кроме того, высокопоставленный представитель Госдепа сообщил агентству France-Presse, что из-за нехватки сотрудников посольство США в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность только охраной и уходом за собственным зданием. По его словам, в дипмиссии не хватает людей для выполнения базовых задач: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Он отметил, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях вряд ли будет возможной.Посольство США в Москве с середины мая приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это запретом российских властей нанимать на работу местных жителей.

https://ria.ru/20211029/nebenzya-1756946903.html

https://ria.ru/20211029/diplomaty-1756949300.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, россия, сергей рябков