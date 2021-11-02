https://ria.ru/20211102/diktant-1757419361.html

Ростовчане смогут написать "Большой этнографический диктант" онлайн

Ростовчане смогут написать "Большой этнографический диктант" онлайн - РИА Новости, 02.11.2021

Ростовчане смогут написать "Большой этнографический диктант" онлайн

Жители Ростовской области смогут принять участие в акции "Большой этнографический диктант", которая пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате, сообщает... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:29

2021-11-02T17:29

2021-11-02T17:29

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Жители Ростовской области смогут принять участие в акции "Большой этнографический диктант", которая пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате, сообщает правительство региона."VI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", традиционно приуроченная ко Дню народного единства, пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате", - говорится в сообщении. Организаторами в Ростовской области выступают правительство региона и министерство общего и профессионального образования области."Диктант позволяет привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия, получить объективную информацию об уровне этнокультурной компетенции жителей Донского края, их знаниях о народах, проживающих в России", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.Он отметил, что основная задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, а также повысить интерес к этнологии как науке, занимающей важное место в вопросах гармонизации межэтнических отношений.Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. В 00.01 мск 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта будут опубликованы задания, которые будут оформлены в виде теста: 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников, 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ. Время прохождения диктанта - 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.Правильные ответы на задания опубликуют 16 ноября. Итоги диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации, 12 декабря.

https://ria.ru/20211019/sostyazaniya-1755260405.html

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общество, ростовская область, россия