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Культура
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Звезда "Декстера" признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона
Звезда "Декстера" признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона - РИА Новости, 02.11.2021
Звезда "Декстера" признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона
Майкл Си Холл признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона "Декстера". Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T05:23
2021-11-02T05:23
культура
новости культуры
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Майкл Си Холл признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона "Декстера". Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight.Первый сезон культового сериала вышел в 2006 году. Главным героем проекта был застенчивый парень, работающий в полиции экспертом по брызгам крови. У него была тайна — он был серийным убийцей, его жертвы — маньяки. На них Декстер (Холл) охотился в свободное от работы время и жестоко разделывался с ними. Последний эпизод восьмого сезона вышел 22 сентября 2013 года. И он многих разочаровал, некоторые журналисты до сих пор считают, что это один из самых худших финалов телевизионных шоу.В заключительной серии было показано, как Декстер отключил свою сестру от системы жизнеобеспечения, а потом сбросил ее тело в море и направил свою лодку в эпицентр урагана. Как выяснилось, он инсценировал свою смерть. "Я полностью понимаю, почему фанаты недовольны финалом шоу, ведь, по сути, оно не закончилось. Не все проблемы были разрешены. Я считал, что есть какой-то смысл в том, чтобы персонаж оказался в добровольном изгнании. Но после всего того хаоса, что поднялся, когда шоу закончилось, я понял, почему этот финал не назвать удовлетворительным и почему он привел фанатов в ярость. Они потратили столько времени и очень хотели, чтобы на некоторые вопросы были даны ответы, однако этого так и не произошло. Но, по крайней мере, он хотя бы подготовил почву для нового шоу, которым мы занимаемся последние несколько месяцев", — заявил Холл. В октябре 2020 года было объявлено о том, что у сериала появится продолжение. Известно, что действие в нем будет происходить спустя десять лет после событий, продемонстрированных в восьмом выпуске. Новый сезон "Декстера" стартует 7 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы
05:23 02.11.2021
 
Звезда "Декстера" признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона

Майкл Си Холл признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона "Декстера"

© ShowtimeКадр из сериала "Декстер"
Кадр из сериала Декстер
© Showtime
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Майкл Си Холл признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона "Декстера". Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight.
Первый сезон культового сериала вышел в 2006 году. Главным героем проекта был застенчивый парень, работающий в полиции экспертом по брызгам крови. У него была тайна — он был серийным убийцей, его жертвы — маньяки. На них Декстер (Холл) охотился в свободное от работы время и жестоко разделывался с ними.
Последний эпизод восьмого сезона вышел 22 сентября 2013 года. И он многих разочаровал, некоторые журналисты до сих пор считают, что это один из самых худших финалов телевизионных шоу.
В заключительной серии было показано, как Декстер отключил свою сестру от системы жизнеобеспечения, а потом сбросил ее тело в море и направил свою лодку в эпицентр урагана. Как выяснилось, он инсценировал свою смерть.
"Я полностью понимаю, почему фанаты недовольны финалом шоу, ведь, по сути, оно не закончилось. Не все проблемы были разрешены. Я считал, что есть какой-то смысл в том, чтобы персонаж оказался в добровольном изгнании. Но после всего того хаоса, что поднялся, когда шоу закончилось, я понял, почему этот финал не назвать удовлетворительным и почему он привел фанатов в ярость. Они потратили столько времени и очень хотели, чтобы на некоторые вопросы были даны ответы, однако этого так и не произошло. Но, по крайней мере, он хотя бы подготовил почву для нового шоу, которым мы занимаемся последние несколько месяцев", — заявил Холл.
В октябре 2020 года было объявлено о том, что у сериала появится продолжение. Известно, что действие в нем будет происходить спустя десять лет после событий, продемонстрированных в восьмом выпуске.
Новый сезон "Декстера" стартует 7 ноября.
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