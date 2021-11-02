https://ria.ru/20211102/delo-1757320590.html

В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына

В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына - РИА Новости, 02.11.2021

В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:42

2021-11-02T09:42

2021-11-02T10:48

происшествия

тольятти

гумвд по самарской области

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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По данным полиции, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам обратившихся, мать младенца всячески препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку. По информации ГУМВД, по указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. Отмечается, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.В полиции уточнили, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В СУСК по Самарской области добавили, что следователями инициирована передача из полиции уголовного дела, возбужденного в отношении матери новорожденного. Кроме того, следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.

https://ria.ru/20210312/kamchatka-1600919692.html

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происшествия, тольятти, гумвд по самарской области