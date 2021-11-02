https://ria.ru/20211102/delo-1757320590.html
В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына
В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына - РИА Новости, 02.11.2021
В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:42
2021-11-02T09:42
2021-11-02T10:48
происшествия
тольятти
гумвд по самарской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По данным полиции, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам обратившихся, мать младенца всячески препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку. По информации ГУМВД, по указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. Отмечается, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.В полиции уточнили, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В СУСК по Самарской области добавили, что следователями инициирована передача из полиции уголовного дела, возбужденного в отношении матери новорожденного. Кроме того, следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.
https://ria.ru/20210312/kamchatka-1600919692.html
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, гумвд по самарской области
09:42 02.11.2021 (обновлено: 10:48 02.11.2021)
В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына
Уголовное дело возбудили против жительницы Тольятти, морившей голодом новорожденного сына
САМАРА, 2 ноя – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти
, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области
.
По данным полиции, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам обратившихся, мать младенца всячески препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку. По информации ГУМВД, по указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. Отмечается, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
"Дознавателями отдела дознания ОП №22 управления МВД России по городу Тольятти в отношении безработной, ранее не судимой 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В СУСК по Самарской области добавили, что следователями инициирована передача из полиции уголовного дела, возбужденного в отношении матери новорожденного. Кроме того, следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.