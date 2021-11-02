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В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына
В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына - РИА Новости, 02.11.2021
В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:42
2021-11-02T10:48
происшествия
тольятти
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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По данным полиции, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам обратившихся, мать младенца всячески препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку. По информации ГУМВД, по указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. Отмечается, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.В полиции уточнили, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В СУСК по Самарской области добавили, что следователями инициирована передача из полиции уголовного дела, возбужденного в отношении матери новорожденного. Кроме того, следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.
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происшествия, тольятти, гумвд по самарской области
09:42 02.11.2021 (обновлено: 10:48 02.11.2021)
 
В Тольятти завели дело против женщины, морившей голодом новорожденного сына

Уголовное дело возбудили против жительницы Тольятти, морившей голодом новорожденного сына

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая морила голодом новорожденного сына и не пускала к нему врачей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
По данным полиции, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам обратившихся, мать младенца всячески препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку. По информации ГУМВД, по указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. Отмечается, что в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
"Дознавателями отдела дознания ОП №22 управления МВД России по городу Тольятти в отношении безработной, ранее не судимой 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В СУСК по Самарской области добавили, что следователями инициирована передача из полиции уголовного дела, возбужденного в отношении матери новорожденного. Кроме того, следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.
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ПроисшествияТольяттиГУМВД по Самарской области
 
 
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