https://ria.ru/20211102/covid-19-1757392536.html
В Вологде открыли COVID-стационар для детей
В Вологде открыли COVID-стационар для детей - РИА Новости, 02.11.2021
В Вологде открыли COVID-стационар для детей
Моногоспиталь для лечения детей с коронавирусом на 50 мест открылся в Вологде, сообщил мэр этого города Сергей Воропанов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:30
2021-11-02T15:30
2021-11-02T15:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Моногоспиталь для лечения детей с коронавирусом на 50 мест открылся в Вологде, сообщил мэр этого города Сергей Воропанов."Наступил момент, когда в области открылся моногоспиталь для детей. Каждый родитель хочет, чтобы он был пустым. Я не исключение. Обычно дети болеют бессимптомно, но мы должны быть готовы и к тяжелым случаям", - написал он во вторник на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнил Воропанов, на базе областной детской клинической больницы организовано 50 мест для заболевших детей. При этом 35 коек обеспечено кислородом.По его словам, в COVID-стационаре в Вологде для лечения взрослых пациентов в настоящее время находятся 703 человека, в том числе 68 в тяжёлом состоянии.По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в Вологодской области выявлено 369 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757285246.html
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757014804.html
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общество, вологодская область, вологда, здоровье - общество, сергей воропанов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Вологде открыли COVID-стационар для детей
В Вологде открыли моногоспиталь для лечения детей с COVID-19, рассчитанный на 50 мест