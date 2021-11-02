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В Чувашии в нерабочие дни будут открыты салоны связи с отдельным входом
В Чувашии в нерабочие дни будут открыты салоны связи с отдельным входом - РИА Новости, 02.11.2021
В Чувашии в нерабочие дни будут открыты салоны связи с отдельным входом
Салонам сотовой связи и зоомагазинам, имеющим отдельный вход с улицы, разрешили работать в Чувашии в период коронавирусных выходных со 2 по 7 ноября, сообщает... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:21
2021-11-02T18:21
общество
олег николаев (политик)
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Салонам сотовой связи и зоомагазинам, имеющим отдельный вход с улицы, разрешили работать в Чувашии в период коронавирусных выходных со 2 по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения глава Чувашии Олег Николаев внес в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики."В связи с многочисленными обращениями граждан принято решение разрешить со 2 по 7 ноября 2021 года при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа деятельность специализированных торговых объектов, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов по продаже зоотоваров, включая корма для животных и ветеринарные препараты", - говорится в сообщении.Ранее указом главы республики деятельность таких объектов наряду с торговыми объектами, реализующими непродовольственные товары, была приостановлена с 30 октября по 7 ноября 2021 года.Кроме того, указ обязывает граждан с наличием COVID-19 и контактировавших с ними лиц, соблюдать режим изоляции на дому или в условиях обсерватора."Гражданам, не имеющим сертификата профилактической прививки против COVID-19, либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, либо документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, прибывшим на территорию РФ, соблюдать требования постановлений Главного государственного санитарного врача РФ о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту проживания или пребывания)", - подчеркивается в сообщении.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 38 172 случая заражения коронавирусом, 33 459 человек выздоровели, 2794 пациента скончались.
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общество, олег николаев (политик), коронавирус в россии
18:21 02.11.2021
 
В Чувашии в нерабочие дни будут открыты салоны связи с отдельным входом

Власти Чувашии разрешили салонам связи с отдельным входом работать со 2 по 7 ноября

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСалон связи "Евросеть" в Екатеринбурге
Салон связи Евросеть в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Салонам сотовой связи и зоомагазинам, имеющим отдельный вход с улицы, разрешили работать в Чувашии в период коронавирусных выходных со 2 по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения глава Чувашии Олег Николаев внес в указ о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики.
"В связи с многочисленными обращениями граждан принято решение разрешить со 2 по 7 ноября 2021 года при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа деятельность специализированных торговых объектов, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов по продаже зоотоваров, включая корма для животных и ветеринарные препараты", - говорится в сообщении.
Ранее указом главы республики деятельность таких объектов наряду с торговыми объектами, реализующими непродовольственные товары, была приостановлена с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
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Кроме того, указ обязывает граждан с наличием COVID-19 и контактировавших с ними лиц, соблюдать режим изоляции на дому или в условиях обсерватора.
"Гражданам, не имеющим сертификата профилактической прививки против COVID-19, либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, либо документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, прибывшим на территорию РФ, соблюдать требования постановлений Главного государственного санитарного врача РФ о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту проживания или пребывания)", - подчеркивается в сообщении.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 38 172 случая заражения коронавирусом, 33 459 человек выздоровели, 2794 пациента скончались.
 
ОбществоОлег Николаев (политик)Коронавирус в России
 
 
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