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Тюменская область
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В Тюменской области представлен проект бюджета-2022
В Тюменской области представлен проект бюджета-2022 - РИА Новости, 02.11.2021
В Тюменской области представлен проект бюджета-2022
Долю социальных расходов в бюджете Тюменской области 2022 года планируется увеличить до 53% с текущих 41%, сообщил директор областного департамента финансов... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:37
2021-11-02T13:37
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА новости. Долю социальных расходов в бюджете Тюменской области 2022 года планируется увеличить до 53% с текущих 41%, сообщил директор областного департамента финансов Михаил Таранов на онлайн-заседании президиума регионального правительства.Общий объем расходов на социальные нужды в 2022 году предусмотрен в сумме более 102,6 миллиарда рублей, в том числе на социальную сферу – 42 миллиарда рублей, образование – 37 миллиардов рублей, здравоохранение – 18 миллиардов рублей, культуру – 2,8 миллиарда рублей, физкультуру и спорт – 2,3 миллиарда рублей.Затраты областного бюджета в таких сферах, как транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика, водное и лесное хозяйство, охрана окружающей среды и жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году превысят 27,4 миллиарда рублей. Расходы на реализацию национальных проектов в 2022 году составят 12,6 миллиарда рублей.Общий объем расходов бюджета Тюменской области на 2022 год прогнозируется в размере более 232 миллиардов рублей, доходы запланированы в размере 194,6 миллиардов рублей. В качестве источников покрытия возникающего дефицита Таранов назвал размещение облигационного займа, а также коммерческие заимствования и бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.
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экономика, тюменская область, александр моор
13:37 02.11.2021
 

В Тюменской области представлен проект бюджета-2022

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА новости. Долю социальных расходов в бюджете Тюменской области 2022 года планируется увеличить до 53% с текущих 41%, сообщил директор областного департамента финансов Михаил Таранов на онлайн-заседании президиума регионального правительства.
"Региональный бюджет из года в год становится все более социально направленным. В 2023 году доля социальных расходов должна составить 56%, в 2024 году – 58%", – сообщил Таранов, представляя проект закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
Общий объем расходов на социальные нужды в 2022 году предусмотрен в сумме более 102,6 миллиарда рублей, в том числе на социальную сферу – 42 миллиарда рублей, образование – 37 миллиардов рублей, здравоохранение – 18 миллиардов рублей, культуру – 2,8 миллиарда рублей, физкультуру и спорт – 2,3 миллиарда рублей.
Затраты областного бюджета в таких сферах, как транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика, водное и лесное хозяйство, охрана окружающей среды и жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году превысят 27,4 миллиарда рублей. Расходы на реализацию национальных проектов в 2022 году составят 12,6 миллиарда рублей.
Общий объем расходов бюджета Тюменской области на 2022 год прогнозируется в размере более 232 миллиардов рублей, доходы запланированы в размере 194,6 миллиардов рублей. В качестве источников покрытия возникающего дефицита Таранов назвал размещение облигационного займа, а также коммерческие заимствования и бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.
"Наша важнейшая цель в сфере бюджетной политики – безусловно гарантировать выполнение всех социальных обязательств в интересах жителей региона. Мы видим, что бюджет складывается напряженный. Поэтому на первый план выходит задача по разумной экономии и максимально эффективному использованию средств областной казны", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Плакат о Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 12:52Тюменская область
В Тюменской области перепись населения идет активными темпами
 
Тюменская областьЭкономикаТюменская областьАлександр Моор
 
 
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