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В Тюменской области представлен проект бюджета-2022

В Тюменской области представлен проект бюджета-2022 - РИА Новости, 02.11.2021

В Тюменской области представлен проект бюджета-2022

Долю социальных расходов в бюджете Тюменской области 2022 года планируется увеличить до 53% с текущих 41%, сообщил директор областного департамента финансов... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:37

2021-11-02T13:37

2021-11-02T13:37

тюменская область

экономика

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА новости. Долю социальных расходов в бюджете Тюменской области 2022 года планируется увеличить до 53% с текущих 41%, сообщил директор областного департамента финансов Михаил Таранов на онлайн-заседании президиума регионального правительства.Общий объем расходов на социальные нужды в 2022 году предусмотрен в сумме более 102,6 миллиарда рублей, в том числе на социальную сферу – 42 миллиарда рублей, образование – 37 миллиардов рублей, здравоохранение – 18 миллиардов рублей, культуру – 2,8 миллиарда рублей, физкультуру и спорт – 2,3 миллиарда рублей.Затраты областного бюджета в таких сферах, как транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика, водное и лесное хозяйство, охрана окружающей среды и жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году превысят 27,4 миллиарда рублей. Расходы на реализацию национальных проектов в 2022 году составят 12,6 миллиарда рублей.Общий объем расходов бюджета Тюменской области на 2022 год прогнозируется в размере более 232 миллиардов рублей, доходы запланированы в размере 194,6 миллиардов рублей. В качестве источников покрытия возникающего дефицита Таранов назвал размещение облигационного займа, а также коммерческие заимствования и бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.

https://ria.ru/20211026/perepis-1756284293.html

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экономика, тюменская область, александр моор