https://ria.ru/20211102/braziliya-1757426913.html

Экс-глава МИД Бразилии прокомментировал отношения с Россией

Экс-глава МИД Бразилии прокомментировал отношения с Россией - РИА Новости, 02.11.2021

Экс-глава МИД Бразилии прокомментировал отношения с Россией

Россия и Бразилия должны продолжать работать над тем, чтобы институализировать двусторонние отношения, чтобы придать им больший вес, сказал экс-министр... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:56

2021-11-02T17:56

2021-11-02T17:57

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Бразилия должны продолжать работать над тем, чтобы институализировать двусторонние отношения, чтобы придать им больший вес, сказал экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Бразилии Сельсо Аморим."Мы видим, что сотрудничество Бразилии с Россией создает новые предпосылки и для укрепления БРИКС, и нашей роли на международной арене. Я вижу, что наша роль только лишь усиливается в нынешнем мире, способствует транспарентности, пониманию друг друга, защите наших интересов, достижению наших целей... Мы должны и дальше работать над тем, чтобы институализировать наши отношения, чтобы они приобретали больший вес. Мы должны работать над тем, чтобы решения, которые мы принимаем, были более весомыми", - сказал он в ходе видеомоста Москва – Бразилиа "Экономическое сотрудничество России и Бразилии в постпандемийную эпоху" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Сегодня, может быть, не всегда возможно разделить на экономику и политику. Но тем не менее, когда где-то какие-то кризисы возникают, мы можем способствовать тому, чтобы эти кризисы решались, использовать международные организации. Таким образом мы можем сыграть историческую роль", - отметил Аморим.

https://ria.ru/20211014/briks-1754571257.html

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