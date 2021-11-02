https://ria.ru/20211102/braziliya-1757426913.html
Экс-глава МИД Бразилии прокомментировал отношения с Россией
Экс-глава МИД Бразилии прокомментировал отношения с Россией - РИА Новости, 02.11.2021
Экс-глава МИД Бразилии прокомментировал отношения с Россией
Россия и Бразилия должны продолжать работать над тем, чтобы институализировать двусторонние отношения, чтобы придать им больший вес, сказал экс-министр... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:56
2021-11-02T17:56
2021-11-02T17:57
бразилия
москва
брикс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dbbe0766f7857bb32ea4146f7a16fc0.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Бразилия должны продолжать работать над тем, чтобы институализировать двусторонние отношения, чтобы придать им больший вес, сказал экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Бразилии Сельсо Аморим."Мы видим, что сотрудничество Бразилии с Россией создает новые предпосылки и для укрепления БРИКС, и нашей роли на международной арене. Я вижу, что наша роль только лишь усиливается в нынешнем мире, способствует транспарентности, пониманию друг друга, защите наших интересов, достижению наших целей... Мы должны и дальше работать над тем, чтобы институализировать наши отношения, чтобы они приобретали больший вес. Мы должны работать над тем, чтобы решения, которые мы принимаем, были более весомыми", - сказал он в ходе видеомоста Москва – Бразилиа "Экономическое сотрудничество России и Бразилии в постпандемийную эпоху" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Сегодня, может быть, не всегда возможно разделить на экономику и политику. Но тем не менее, когда где-то какие-то кризисы возникают, мы можем способствовать тому, чтобы эти кризисы решались, использовать международные организации. Таким образом мы можем сыграть историческую роль", - отметил Аморим.
https://ria.ru/20211014/briks-1754571257.html
бразилия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d136b86ec01d1c2eff66314e9775295f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, москва, брикс, россия
17:56 02.11.2021 (обновлено: 17:57 02.11.2021)
Экс-глава МИД Бразилии прокомментировал отношения с Россией
Экс-глава МИД Бразилии: Россия и Бразилия должны институализировать двусторонние отношения