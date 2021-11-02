https://ria.ru/20211102/blagoustroystvo-1757336408.html

Бирюков: завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники"

Бирюков: завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники" - РИА Новости, 02.11.2021

Бирюков: завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 "Печатники" на юго-востоке Москвы, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:34

2021-11-02T11:34

2021-11-02T11:34

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 "Печатники" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Проведен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-2 "Печатники", в зону благоустройства вошла улица Шоссейная на участке от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова. Общая площадь работ составила 9,5 гектаров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что ранее дорога к станции была не очень удобной – покрытие тротуаров было изношенным, а освещение - недостаточным. "С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо было создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей. В рамках благоустройства привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие на парковках и въездах во дворы", - подчеркнул Бирюков.По его словам, в местах так называемых "народных троп" обустроили дорожки, в зоне метро "Печатники" сделали удобную площадь, на которой достаточно места для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта на Шоссейной улице установили четыре современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. Для безопасности в темное время суток дополнительно установили более 70 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

https://realty.ria.ru/20211102/kapremont-1757325819.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы