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Бирюков: завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники"
Бирюков: завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники" - РИА Новости, 02.11.2021
Бирюков: завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники"
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 "Печатники" на юго-востоке Москвы, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:34
2021-11-02T11:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 "Печатники" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Проведен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-2 "Печатники", в зону благоустройства вошла улица Шоссейная на участке от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова. Общая площадь работ составила 9,5 гектаров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что ранее дорога к станции была не очень удобной – покрытие тротуаров было изношенным, а освещение - недостаточным. "С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо было создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей. В рамках благоустройства привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие на парковках и въездах во дворы", - подчеркнул Бирюков.По его словам, в местах так называемых "народных троп" обустроили дорожки, в зоне метро "Печатники" сделали удобную площадь, на которой достаточно места для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта на Шоссейной улице установили четыре современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. Для безопасности в темное время суток дополнительно установили более 70 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
11:34 02.11.2021
 

Бирюков: завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники"

© МоскомархитектураПроект остановочного пункта Печатники МЦД-2
Проект остановочного пункта Печатники МЦД-2
© Москомархитектура
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 "Печатники" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Проведен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной и пешеходной доступности станции МЦД-2 "Печатники", в зону благоустройства вошла улица Шоссейная на участке от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова. Общая площадь работ составила 9,5 гектаров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что ранее дорога к станции была не очень удобной – покрытие тротуаров было изношенным, а освещение - недостаточным. "С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо было создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей. В рамках благоустройства привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие на парковках и въездах во дворы", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, в местах так называемых "народных троп" обустроили дорожки, в зоне метро "Печатники" сделали удобную площадь, на которой достаточно места для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта на Шоссейной улице установили четыре современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. Для безопасности в темное время суток дополнительно установили более 70 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.
"Особое внимание уделили озеленению благоустроенной территории. На Шоссейной улице высадили дополнительно более 900 кустарников и деревьев, разбили 38,3 тысячи квадратных метров газона", - отметил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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