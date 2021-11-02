https://ria.ru/20211102/blagotvoritelnost-1757399375.html
Глава фонда: благотворительность нуждается в возрождении и непрерывности
Глава фонда: благотворительность нуждается в возрождении и непрерывности - РИА Новости, 02.11.2021
Глава фонда: благотворительность нуждается в возрождении и непрерывности
Историческая российская традиция благотворительности нуждается в возрождении и непрерывности, и этим вопросам необходимо уделять большое научное и общественное... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:56
2021-11-02T15:56
2021-11-02T15:56
республика татарстан
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
благотворительность
россия
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КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Историческая российская традиция благотворительности нуждается в возрождении и непрерывности, и этим вопросам необходимо уделять большое научное и общественное внимание, заявила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.Во вторник в Казани открылись XXIV Елисаветинско-Сергиевские чтения "Российская благотворительность. Традиции и современность". Научная конференция организована фондом ЕСПО. Участие в Елисаветинско-Сергиевских чтениях принимают ведущие историки и архивисты, представители научного и музейного сообщества Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Казани."Речь идет о теории и практике благотворительного движения. И сейчас нужно восстанавливать историческую традицию (благотворительности) и возрождать ее непрерывность. Равно как и непрерывность всей нашей истории… Мне кажется, что нужно быть объективными и для этого крайне необходимо работать с архивами, с историческими документами", - сказала Громова на открытии конференции.Российской дореволюционной благотворительности, заложенной российскими императрицами, по оценке Громовой, присуща "удивительная традиция" – помочь каждому, кто нуждается, подойти индивидуально."Это такой стиль Елизаветы Федоровны и всех благотворителей, которые трудились рядом с ней… Все практически супруги наших императоров возглавляли благотворительные учреждения, которые успешно действовали и заменяли в то время государственную систему социальной помощи. Это очень важно. Мне кажется, что этим вопросам нужно уделять большое научное и общественное внимание. Именно для этого мы здесь сегодня собрались", - отметила она.Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Фонд ежегодно проводит Елисаветинско-Сергиевские чтения 1 ноября – в день рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны – в местах, связанных с ее жизнью и благотворительной деятельностью.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, благотворительность, россия
КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости
. Историческая российская традиция благотворительности нуждается в возрождении и непрерывности, и этим вопросам необходимо уделять большое научное и общественное внимание, заявила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество
" (ЕСПО) Анна Громова.
Во вторник в Казани открылись XXIV Елисаветинско-Сергиевские чтения "Российская благотворительность. Традиции и современность". Научная конференция организована фондом ЕСПО. Участие в Елисаветинско-Сергиевских чтениях принимают ведущие историки и архивисты, представители научного и музейного сообщества Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Казани.
"Речь идет о теории и практике благотворительного движения. И сейчас нужно восстанавливать историческую традицию (благотворительности) и возрождать ее непрерывность. Равно как и непрерывность всей нашей истории… Мне кажется, что нужно быть объективными и для этого крайне необходимо работать с архивами, с историческими документами", - сказала Громова на открытии конференции.
Российской дореволюционной благотворительности, заложенной российскими императрицами, по оценке Громовой, присуща "удивительная традиция" – помочь каждому, кто нуждается, подойти индивидуально.
"Это такой стиль Елизаветы Федоровны
и всех благотворителей, которые трудились рядом с ней… Все практически супруги наших императоров возглавляли благотворительные учреждения, которые успешно действовали и заменяли в то время государственную систему социальной помощи. Это очень важно. Мне кажется, что этим вопросам нужно уделять большое научное и общественное внимание. Именно для этого мы здесь сегодня собрались", - отметила она.
По мнению министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, традиция благотворительности была утрачены, в частности, потому, что возник кризис доверия в обществе. По ее словам, люди не всегда верят в то, что благотворительные средства, которые они собирают, действительно достигнут адресата. Аюпова считает, что сегодня не хватает именно той адресности, которая существовала в дореволюционной России, когда каждый "кружечный сбор" документировался и до копейки расписывалось, куда направлялись средства. "И сегодня мы будем рассуждать в рамках этой конференции, как институт благотворительности, институт меценатства позволит повысить, в том числе, уровень доверия в обществе", - сказала министр.
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Фонд ежегодно проводит Елисаветинско-Сергиевские чтения 1 ноября – в день рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны – в местах, связанных с ее жизнью и благотворительной деятельностью.