16:23 02.11.2021 (обновлено: 16:29 02.11.2021)
В Белоруссии попросили признать движение "Сопротивление" террористическим
Генпрокурор Белоруссии Швед попросил суд признать движение "Сопротивление" террористическим
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании организации оппозиции "Сопротивление" ("Супраціў"), включая входящие в нее инициативы, террористической, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Генеральный прокурор направил в Верховный суд заявление о признании организации "Супраціў", в том числе входящих в нее инициатив "Кибер-партизаны", "Дружины Народной Самообороны – ДНС", "Буслы ляцяць" ("Аисты летят" - ред.), террористической и запрете ее деятельности на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Тelegram-канале ведомства.
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Заявление направлено в соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" и по предложению Комитета государственной безопасности страны. Отмечается, что "Сопротивление" сформировано в мае 2021 года, ее руководителями являются два гражданина Белоруссии, проживающие в США. "Ключевые цели создания и деятельности формирования – объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма, дискредитация органов государственной власти и управления, насильственное изменение конституционного строя республики", - говорится в сообщении.
Согласно ему, "инструментами функционирования сообщества стали Telegram-каналы и чаты, в которых публикуются материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации". По данным пресс-службы, с весны 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта. В октябре этого года группы граждан, состоящие в одноименных Telegram-каналах и чатах, признаны экстремистскими формированиями, напомнили в генпрокуратуре.
По фактам совершения участниками формирования преступлений расследуются уголовные дела по статьям "уничтожение или повреждение имущества", "акт терроризма", "угроза совершением акта терроризма" уголовного кодекса Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.