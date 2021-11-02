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https://ria.ru/20211102/belgorod-1757398628.html
В Белгородской области завели дело после смерти пенсионерки, упавшей в люк
В Белгородской области завели дело после смерти пенсионерки, упавшей в люк - РИА Новости, 02.11.2021
В Белгородской области завели дело после смерти пенсионерки, упавшей в люк
Пожилая женщина скончалась от переохлаждения в Белгородской области после того, как провалилась в водопроводный люк и не смогла оттуда выбраться, сообщает во... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:52
2021-11-02T16:09
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась от переохлаждения в Белгородской области после того, как провалилась в водопроводный люк и не смогла оттуда выбраться, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.Тело 72-летней женщины было обнаружено 21 октября 2021 года в наполненном водой колодце уличной колонки на улице Веселой села Ломово. Причиной смерти следствие называет переохлаждение."По версии следствия, накануне потерпевшая с ведрами пошла за водой на колонку, рядом с которой находился люк без крышки. Пожилая женщина упала в открытый люк, самостоятельно выбраться не смогла и умерла от длительного нахождения в холодной воде", - говорится в сообщении.По данным СК, водопроводный колодец обслуживается производственным подразделением "Корочанский район" филиала "Центральный" "Белоблводоканала".Отмечается, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)."Следователи устанавливают все обстоятельства гибели пожилой женщины, изучают документацию, касающуюся принадлежности и эксплуатации водопроводного колодца в целях установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых", - сообщает следственное управление.
https://ria.ru/20211026/prigovor-1756255098.html
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:52 02.11.2021 (обновлено: 16:09 02.11.2021)
 
В Белгородской области завели дело после смерти пенсионерки, упавшей в люк

В Белгородской области завели уголовное дело после смерти пенсионерки, упавшей в люк

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 2 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась от переохлаждения в Белгородской области после того, как провалилась в водопроводный люк и не смогла оттуда выбраться, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
Тело 72-летней женщины было обнаружено 21 октября 2021 года в наполненном водой колодце уличной колонки на улице Веселой села Ломово. Причиной смерти следствие называет переохлаждение.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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"По версии следствия, накануне потерпевшая с ведрами пошла за водой на колонку, рядом с которой находился люк без крышки. Пожилая женщина упала в открытый люк, самостоятельно выбраться не смогла и умерла от длительного нахождения в холодной воде", - говорится в сообщении.
По данным СК, водопроводный колодец обслуживается производственным подразделением "Корочанский район" филиала "Центральный" "Белоблводоканала".
Отмечается, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Следователи устанавливают все обстоятельства гибели пожилой женщины, изучают документацию, касающуюся принадлежности и эксплуатации водопроводного колодца в целях установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых", - сообщает следственное управление.
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ПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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