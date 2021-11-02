15:50 02.11.2021 (обновлено: 17:42 02.11.2021)
"Газпром" не стал бронировать мощности ГТС Украины и Польши
"Газпром" не стал бронировать мощности ГТС Украины и Польши на первый квартал 2022 года
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему и мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа" на первый квартал 2022 года, свидетельствуют данные специализированных платформ GSA Platform и Regional Booking Platform (RBP).
На прошедшем аукционе предлагалось забронировать мощности для транзита 9,8 миллиона кубометров газа в сутки на украинской газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 миллиона — на ГИС "Сохрановка". Однако они остались невостребованными.
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Долгосрочное соглашение между "Газпромом" и Киевом по транзиту действует до конца 2024 года. Оно предусматривает гарантированное бронирование с 2021 года 109 миллионов кубометров в сутки для транзита газа через украинскую ГТС. Компания соблюдает условия договора, но в последнее время использовала только около 85 миллионов кубометров и не выкупала дополнительные объемы на длительный срок.
Помимо этого, "Газпром" не стал бронировать мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа" на первый квартал 2022 года. На аукционе предлагалось 89 миллионов кубометров в сутки.
Долгосрочный договор компании с Варшавой газа истек в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощности через аукцион. На текущий газовый год компания также не стала выкупать мощности заранее.