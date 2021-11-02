https://ria.ru/20211102/auktsion-1757398470.html

"Газпром" не стал бронировать мощности ГТС Украины и Польши

"Газпром" не стал бронировать мощности ГТС Украины и Польши - РИА Новости, 02.11.2021

"Газпром" не стал бронировать мощности ГТС Украины и Польши

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему и мощность польского участка газопровода "Ямал РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:50

2021-11-02T15:50

2021-11-02T17:42

экономика

украина

польша

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100514/03/1005140354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cba32d7ec50169dc917333edaad77744.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему и мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа" на первый квартал 2022 года, свидетельствуют данные специализированных платформ GSA Platform и Regional Booking Platform (RBP).На прошедшем аукционе предлагалось забронировать мощности для транзита 9,8 миллиона кубометров газа в сутки на украинской газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 миллиона — на ГИС "Сохрановка". Однако они остались невостребованными.Долгосрочное соглашение между "Газпромом" и Киевом по транзиту действует до конца 2024 года. Оно предусматривает гарантированное бронирование с 2021 года 109 миллионов кубометров в сутки для транзита газа через украинскую ГТС. Компания соблюдает условия договора, но в последнее время использовала только около 85 миллионов кубометров и не выкупала дополнительные объемы на длительный срок.Помимо этого, "Газпром" не стал бронировать мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа" на первый квартал 2022 года. На аукционе предлагалось 89 миллионов кубометров в сутки.Долгосрочный договор компании с Варшавой газа истек в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощности через аукцион. На текущий газовый год компания также не стала выкупать мощности заранее.

https://ria.ru/20211101/gaz-1757208020.html

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757181479.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, польша, газпром, россия