https://ria.ru/20211102/art-obekt-1757391773.html

В Крыму открыли арт-объект в память об умерших от COVID-19

В Крыму открыли арт-объект в память об умерших от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

В Крыму открыли арт-объект в память об умерших от COVID-19

Арт-объект "Время" в память о людях, умерших от коронавируса, открыли на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:28

2021-11-02T15:28

2021-11-02T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Арт-объект "Время" в память о людях, умерших от коронавируса, открыли на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий."Арт-объект "Время" – напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса, – стал частью арт-парка "Таврида" в Крыму. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени", - сказал Жмуцкий.По его словам, арт-объект представляет собой огромные вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой 9 метров и длиной почти 15 метров. Циферблатом часов служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо диаметром более 6,5 метров.В свою очередь, руководитель арт-парка "Таврида" Мария-Николь Селиванова заявила, что арт-объект является попыткой визуализации будущего, которое непрерывно и неумолимо становится прошлым. "Мы попробовали представить историю Вселенной, сжатую в один час в виде циферблата часов, на котором вся история человечества — это последние несколько минут", - сказала Селиванова.По ее словам, рядом с арт-объектом будет постоянно звучать специально записанный часовой саундтрек, в котором авторы попытались проследить рождение жизни на земле. "Саундтрек постоянно звучит рядом с арт-объектом и помогает сформировать особый ореол наших волшебных часов", - подчеркнула Селиванова."Время" стало тридцатым крупным арт-объектом на территории арт-парка "Таврида", на котором постепенно формируется экспозиция и появляются дополняющие друг друга инсталляции, тесно связанные с окружающей природой. В этом году на территории арт-парка появился также арт-объект "Солнце Тавриды", - созданная из переработанного пластика скульптура Puppet XL и самая крупная настенная роспись на Юге России.

https://ria.ru/20211102/sevastopol-1757376874.html

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общество, республика крым, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии