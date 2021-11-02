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В Крыму открыли арт-объект в память об умерших от COVID-19
В Крыму открыли арт-объект в память об умерших от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
В Крыму открыли арт-объект в память об умерших от COVID-19
Арт-объект "Время" в память о людях, умерших от коронавируса, открыли на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:28
2021-11-02T15:28
распространение коронавируса
общество
республика крым
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Арт-объект "Время" в память о людях, умерших от коронавируса, открыли на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий."Арт-объект "Время" – напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса, – стал частью арт-парка "Таврида" в Крыму. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени", - сказал Жмуцкий.По его словам, арт-объект представляет собой огромные вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой 9 метров и длиной почти 15 метров. Циферблатом часов служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо диаметром более 6,5 метров.В свою очередь, руководитель арт-парка "Таврида" Мария-Николь Селиванова заявила, что арт-объект является попыткой визуализации будущего, которое непрерывно и неумолимо становится прошлым. "Мы попробовали представить историю Вселенной, сжатую в один час в виде циферблата часов, на котором вся история человечества — это последние несколько минут", - сказала Селиванова.По ее словам, рядом с арт-объектом будет постоянно звучать специально записанный часовой саундтрек, в котором авторы попытались проследить рождение жизни на земле. "Саундтрек постоянно звучит рядом с арт-объектом и помогает сформировать особый ореол наших волшебных часов", - подчеркнула Селиванова."Время" стало тридцатым крупным арт-объектом на территории арт-парка "Таврида", на котором постепенно формируется экспозиция и появляются дополняющие друг друга инсталляции, тесно связанные с окружающей природой. В этом году на территории арт-парка появился также арт-объект "Солнце Тавриды", - созданная из переработанного пластика скульптура Puppet XL и самая крупная настенная роспись на Юге России.
https://ria.ru/20211102/sevastopol-1757376874.html
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общество, республика крым, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:28 02.11.2021
 
В Крыму открыли арт-объект в память об умерших от COVID-19

Арт-объект "Время" в память об умерших от COVID-19 открыли в Крыму на площадке "Таврида"

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Арт-объект "Время" в память о людях, умерших от коронавируса, открыли на площадке арт-кластера "Таврида", расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий.
"Арт-объект "Время" – напоминание о людях, умерших за время пандемии коронавируса, – стал частью арт-парка "Таврида" в Крыму. Наступление нового сложного периода мировой истории натолкнуло создателей инсталляции на мысли о быстротечности времени", - сказал Жмуцкий.
По его словам, арт-объект представляет собой огромные вертикальные солнечные часы из стали и алюминия высотой 9 метров и длиной почти 15 метров. Циферблатом часов служит разделенное на 60 сегментов стальное кольцо диаметром более 6,5 метров.
В свою очередь, руководитель арт-парка "Таврида" Мария-Николь Селиванова заявила, что арт-объект является попыткой визуализации будущего, которое непрерывно и неумолимо становится прошлым. "Мы попробовали представить историю Вселенной, сжатую в один час в виде циферблата часов, на котором вся история человечества — это последние несколько минут", - сказала Селиванова.
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По ее словам, рядом с арт-объектом будет постоянно звучать специально записанный часовой саундтрек, в котором авторы попытались проследить рождение жизни на земле. "Саундтрек постоянно звучит рядом с арт-объектом и помогает сформировать особый ореол наших волшебных часов", - подчеркнула Селиванова.
"Время" стало тридцатым крупным арт-объектом на территории арт-парка "Таврида", на котором постепенно формируется экспозиция и появляются дополняющие друг друга инсталляции, тесно связанные с окружающей природой. В этом году на территории арт-парка появился также арт-объект "Солнце Тавриды", - созданная из переработанного пластика скульптура Puppet XL и самая крупная настенная роспись на Юге России.
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