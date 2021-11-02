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Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками
Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками - РИА Новости, 02.11.2021
Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T04:58
2021-11-02T04:58
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир чуланов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками.Он отметил, что повальное назначение антибиотиков приводит к появлению большого количества антибиотикорезистентных штаммов. Чуланов добавил, что бактериологи заметили тенденцию: сейчас чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше были чувствительны."В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее. У нас просто уменьшится спектр инструментов для их лечения, а это проблема. За последние 30 лет появилось не так много антибиотиков. Совсем нет новых классов препаратов. Ресурс уже не такой большой, и нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию", - добавил Чуланов.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
04:58 02.11.2021
 
Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками

Профессор Чуланов рассказал, что "вирусная пневмония" — не повод назначать антибиотики

© Fotolia / Gerhard SeybertИсследования препаратов
Исследования препаратов - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Fotolia / Gerhard Seybert
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками.

"Слово "пневмония" часто заставляет некоторых докторов на амбулаторном этапе назначать антибиотики, что абсолютно бессмысленно. Их использование оправданно, если эта пневмония обусловлена бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе, и чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется искусственная вентиляция легких. Но "вирусная пневмония", или "пневмонит", — это не повод назначать антибиотики", - сказал Чуланов в интервью "Известиям".

Он отметил, что повальное назначение антибиотиков приводит к появлению большого количества антибиотикорезистентных штаммов. Чуланов добавил, что бактериологи заметили тенденцию: сейчас чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше были чувствительны.
"В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее. У нас просто уменьшится спектр инструментов для их лечения, а это проблема. За последние 30 лет появилось не так много антибиотиков. Совсем нет новых классов препаратов. Ресурс уже не такой большой, и нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию", - добавил Чуланов.
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ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Чуланов
 
 
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