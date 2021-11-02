Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками
Профессор Чуланов рассказал, что "вирусная пневмония" — не повод назначать антибиотики
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками.
"Слово "пневмония" часто заставляет некоторых докторов на амбулаторном этапе назначать антибиотики, что абсолютно бессмысленно. Их использование оправданно, если эта пневмония обусловлена бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе, и чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется искусственная вентиляция легких. Но "вирусная пневмония", или "пневмонит", — это не повод назначать антибиотики", - сказал Чуланов в интервью "Известиям".
Он отметил, что повальное назначение антибиотиков приводит к появлению большого количества антибиотикорезистентных штаммов. Чуланов добавил, что бактериологи заметили тенденцию: сейчас чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше были чувствительны.
"В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее. У нас просто уменьшится спектр инструментов для их лечения, а это проблема. За последние 30 лет появилось не так много антибиотиков. Совсем нет новых классов препаратов. Ресурс уже не такой большой, и нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию", - добавил Чуланов.