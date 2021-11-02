https://ria.ru/20211102/antibiotiki-1757309584.html

Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками

Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками - РИА Новости, 02.11.2021

Эксперт раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T04:58

2021-11-02T04:58

2021-11-02T04:58

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир чуланов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками.Он отметил, что повальное назначение антибиотиков приводит к появлению большого количества антибиотикорезистентных штаммов. Чуланов добавил, что бактериологи заметили тенденцию: сейчас чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше были чувствительны."В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее. У нас просто уменьшится спектр инструментов для их лечения, а это проблема. За последние 30 лет появилось не так много антибиотиков. Совсем нет новых классов препаратов. Ресурс уже не такой большой, и нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию", - добавил Чуланов.

https://ria.ru/20211101/kovid-1757296985.html

россия

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2021

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов