https://ria.ru/20211102/an-26-1757405433.html

Самолет Ан-26: летно-технические характеристики

Самолет Ан-26: летно-технические характеристики - РИА Новости, 02.11.2021

Самолет Ан-26: летно-технические характеристики

Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет, который был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина) и предназначен для... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:28

2021-11-02T16:28

2021-11-02T16:28

в мире

справки

ан-26

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Ан-26 – многоцелевой транспортный самолет, который был разработан в ОКБ имени О.К. Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина) и предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и малогабаритной техники. Его проектирование началось в середине 1960-х годов на базе самолета Ан-24РТ. Ан-26 отличается от базового новой конструкцией носовой и хвостовой частей фюзеляжа. Самолет Ан-26 является представляет цельнометаллический, свободнонесущий моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым оперением с форкилем и двумя фюзеляжными гребнями. Благодаря большой ширине проема грузового люка и установке специальной трап-створки возможно удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ самолет снабжен кран-балкой грузоподъемностью 1500 килограмм, установленной над грузовым люком и транспортом-конвейером грузовой кабины. Грузовая кабина герметична. Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости. Самолет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями и одним дополнительным реактивным, установленным в правой гондоле основного двигателя. Первый вылет Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года. Госиспытания длились до 21 сентября 1970 года.Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным летчикам средней квалификации. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают самолету непритязательность к взлетно-посадочным площадкам, и, позволяет круглый год эксплуатировать его на грунтовых, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах относительно малых размеров. Самолеты выпускались серийно на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год. Всего было выпущено 1398 самолетов.Ан-26 находится на вооружении стран СНГ, а также эксплуатируется в 26 других государствах. Самолет широко использовался в боевых действиях в Афганистане.Летно-технические характеристики Ан-26Длина самолета – 23,8 м. Высота – 8,58 м.Размах крыла – 29,2 м. Площадь крыла – 74,98 кв. м. Массы и нагрузки:максимальная взлетная – 24 000 кг, нормальная взлетная – 23 000 кг, пустого – 15 020 кг. Крейсерская скорость – 440 км/ч.Скорость максимальная – 540 км/ч. Практический потолок – 7500 м. Дальность действия – 1240 км.Экипаж – 4-5 человек. Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 пассажиров или 30 десантников, или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом, или 5500 килограмм груза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, ан-26