https://ria.ru/20211102/afganistan-1757401176.html

"Талибан"* совершил рейд на базу террористов ИГ*, сообщил источник

"Талибан"* совершил рейд на базу террористов ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021

"Талибан"* совершил рейд на базу террористов ИГ*, сообщил источник

Талибы совершили рейд на базу террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Балх на севере Афганистана, несколько боевиков убиты, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:04

2021-11-02T16:04

2021-11-02T16:04

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талибан

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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Талибы совершили рейд на базу террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Балх на севере Афганистана, несколько боевиков убиты, сообщил РИА Новости представитель руководства провинции.По данным источника, талибы заявили, что помимо трех ликвидированных террористов, еще пятеро были арестованы.Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что ИГ* не представляет опасности для Афганистана, но является "головной болью" для властей, после каждого инцидента власти ликвидируют террористов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211102/kabul-1757361908.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, исламское государство