"Талибан"* совершил рейд на базу террористов ИГ*, сообщил источник
Источник: "Талибан" совершил рейд на базу террористов ИГ в одной из провинций Афганистана
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Талибы совершили рейд на базу террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Балх на севере Афганистана, несколько боевиков убиты, сообщил РИА Новости представитель руководства провинции.
"Талибы выставили три тела боевиков ИГ* перед больницей в районе Шулгара, люди приходят посмотреть на них. Один из боевиков выглядит как иностранец, однако "Талибан"* не предоставил никакой информации кроме того, что это тела террористов ИГ"*, - заявил высокопоставленный чиновник провинции.
По данным источника, талибы заявили, что помимо трех ликвидированных террористов, еще пятеро были арестованы.
Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что ИГ* не представляет опасности для Афганистана, но является "головной болью" для властей, после каждого инцидента власти ликвидируют террористов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация