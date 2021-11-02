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Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях

Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях - РИА Новости, 02.11.2021

Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях

Предложение США и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:15

2021-11-02T13:15

2021-11-02T13:15

в мире

сша

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Предложение США и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Через 3 недели состоится очередное заседание высшего органа организации конференции государств-участников, будут обсуждаться вопросы бюджета, программа, работа организации на двухлетний период. И также будет, судя по всему, предпринята новая попытка группы западных стран добиться принятия решения, нарушающего химическую конвенцию. Я имею в виду предложенный США и их союзниками проект одобрения так называемого понимания в отношении запрета на использование в аэрозольном виде химических веществ, воздействующих на центральную нервную систему в правоохранительных целях. Ничего подобного в конвенции нет, нет даже понятия такого", - сказал Шульгин на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".Он добавил, что российская сторона "задается вопросом, о каких вообще химических веществах в данном случае идет речь". "Могут быть охвачены десятки, сотни тысяч химических веществ, могут возникнуть серьезные последствия для международной торговли химическими товарами. По сути дела, в один прекрасный момент к категории товаров двойного назначения могут быть отнесены многие-многие изделия, за этим скрывается расчет некоторых стран получить односторонние преимущества в торговле химикатами", - пояснил постпред.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин