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Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях
Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях - РИА Новости, 02.11.2021
Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях
Предложение США и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:15
2021-11-02T13:15
2021-11-02T13:15
в мире
сша
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Предложение США и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Через 3 недели состоится очередное заседание высшего органа организации конференции государств-участников, будут обсуждаться вопросы бюджета, программа, работа организации на двухлетний период. И также будет, судя по всему, предпринята новая попытка группы западных стран добиться принятия решения, нарушающего химическую конвенцию. Я имею в виду предложенный США и их союзниками проект одобрения так называемого понимания в отношении запрета на использование в аэрозольном виде химических веществ, воздействующих на центральную нервную систему в правоохранительных целях. Ничего подобного в конвенции нет, нет даже понятия такого", - сказал Шульгин на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".Он добавил, что российская сторона "задается вопросом, о каких вообще химических веществах в данном случае идет речь". "Могут быть охвачены десятки, сотни тысяч химических веществ, могут возникнуть серьезные последствия для международной торговли химическими товарами. По сути дела, в один прекрасный момент к категории товаров двойного назначения могут быть отнесены многие-многие изделия, за этим скрывается расчет некоторых стран получить односторонние преимущества в торговле химикатами", - пояснил постпред.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин
Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях
Шульгин: предложение по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Предложение США
и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ
при ОЗХО Александр Шульгин
.
"Через 3 недели состоится очередное заседание высшего органа организации конференции государств-участников, будут обсуждаться вопросы бюджета, программа, работа организации на двухлетний период. И также будет, судя по всему, предпринята новая попытка группы западных стран добиться принятия решения, нарушающего химическую конвенцию. Я имею в виду предложенный США и их союзниками проект одобрения так называемого понимания в отношении запрета на использование в аэрозольном виде химических веществ, воздействующих на центральную нервную систему в правоохранительных целях. Ничего подобного в конвенции нет, нет даже понятия такого", - сказал Шульгин на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что российская сторона "задается вопросом, о каких вообще химических веществах в данном случае идет речь". "Могут быть охвачены десятки, сотни тысяч химических веществ, могут возникнуть серьезные последствия для международной торговли химическими товарами. По сути дела, в один прекрасный момент к категории товаров двойного назначения могут быть отнесены многие-многие изделия, за этим скрывается расчет некоторых стран получить односторонние преимущества в торговле химикатами", - пояснил постпред.
"Поэтому мы призываем ответственные государства не поддаваться на эти призывы и принять соответствующее решение возразить против такого одобрения. Если уж и вносить какие-то изменения в химическую конвенцию, то нужно действовать строго согласно процедурам, прописанным в химической конвенции, а именно использовать статью 15 для созыва специальной конференции, нерегулярной, конференции государств-участников и рассмотрение поправок в конвенцию, которые принимаются консенсусом, а не путем голосования", - заключил Шульгин.