Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/aerozol-1757364341.html
Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях
Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях - РИА Новости, 02.11.2021
Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях
Предложение США и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:15
2021-11-02T13:15
в мире
сша
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Предложение США и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."Через 3 недели состоится очередное заседание высшего органа организации конференции государств-участников, будут обсуждаться вопросы бюджета, программа, работа организации на двухлетний период. И также будет, судя по всему, предпринята новая попытка группы западных стран добиться принятия решения, нарушающего химическую конвенцию. Я имею в виду предложенный США и их союзниками проект одобрения так называемого понимания в отношении запрета на использование в аэрозольном виде химических веществ, воздействующих на центральную нервную систему в правоохранительных целях. Ничего подобного в конвенции нет, нет даже понятия такого", - сказал Шульгин на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".Он добавил, что российская сторона "задается вопросом, о каких вообще химических веществах в данном случае идет речь". "Могут быть охвачены десятки, сотни тысяч химических веществ, могут возникнуть серьезные последствия для международной торговли химическими товарами. По сути дела, в один прекрасный момент к категории товаров двойного назначения могут быть отнесены многие-многие изделия, за этим скрывается расчет некоторых стран получить односторонние преимущества в торговле химикатами", - пояснил постпред.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_95d556ac0ab3d86a544d45325109a587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин
13:15 02.11.2021
 
Шульгин оценил идею запретить использование химических веществ в аэрозолях

Шульгин: предложение по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Предложение США и их союзников по запрету на использование химвеществ в аэрозолях нарушает конвенцию, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"Через 3 недели состоится очередное заседание высшего органа организации конференции государств-участников, будут обсуждаться вопросы бюджета, программа, работа организации на двухлетний период. И также будет, судя по всему, предпринята новая попытка группы западных стран добиться принятия решения, нарушающего химическую конвенцию. Я имею в виду предложенный США и их союзниками проект одобрения так называемого понимания в отношении запрета на использование в аэрозольном виде химических веществ, воздействующих на центральную нервную систему в правоохранительных целях. Ничего подобного в конвенции нет, нет даже понятия такого", - сказал Шульгин на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что российская сторона "задается вопросом, о каких вообще химических веществах в данном случае идет речь". "Могут быть охвачены десятки, сотни тысяч химических веществ, могут возникнуть серьезные последствия для международной торговли химическими товарами. По сути дела, в один прекрасный момент к категории товаров двойного назначения могут быть отнесены многие-многие изделия, за этим скрывается расчет некоторых стран получить односторонние преимущества в торговле химикатами", - пояснил постпред.
"Поэтому мы призываем ответственные государства не поддаваться на эти призывы и принять соответствующее решение возразить против такого одобрения. Если уж и вносить какие-то изменения в химическую конвенцию, то нужно действовать строго согласно процедурам, прописанным в химической конвенции, а именно использовать статью 15 для созыва специальной конференции, нерегулярной, конференции государств-участников и рассмотрение поправок в конвенцию, которые принимаются консенсусом, а не путем голосования", - заключил Шульгин.
 
В миреСШАОрганизация по запрещению химического оружияАлександр Шульгин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале