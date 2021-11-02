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Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам
Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам - РИА Новости, 02.11.2021
Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам
Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:09
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нижний новгород
сергей яковлев
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россия
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие удобств."По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пассажирам, ожидающим вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет оказана помощь. Для контроля ситуации сформирован оперативный штаб. В аэропорт выехали министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и директор департамента развития туризма Сергей Яковлев", - говорится в сообщении.Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова во вторник из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний.Отмечается, что для размещения пассажиров выбраны ближайшие к аэропорту объекты – гостиницы "Волна" и "Русский капитал", где для людей организуют горячее питание.
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туман в москве, москва, нижний новгород, сергей яковлев, глеб никитин, россия, новости - туризм
18:09 02.11.2021 (обновлено: 18:20 02.11.2021)
 
Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам

Нижегородские власти готовы помочь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие удобств.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пассажирам, ожидающим вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет оказана помощь. Для контроля ситуации сформирован оперативный штаб. В аэропорт выехали министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и директор департамента развития туризма Сергей Яковлев", - говорится в сообщении.
Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова во вторник из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний.
"Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуем размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также совместно с Минтрансом для пассажиров организуем трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам", - цитирует пресс-служба слова директор департамента развития туризма.
Отмечается, что для размещения пассажиров выбраны ближайшие к аэропорту объекты – гостиницы "Волна" и "Русский капитал", где для людей организуют горячее питание.
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