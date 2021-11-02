18:09 02.11.2021 (обновлено: 18:20 02.11.2021)
Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам
Нижегородские власти готовы помочь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие удобств.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пассажирам, ожидающим вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет оказана помощь. Для контроля ситуации сформирован оперативный штаб. В аэропорт выехали министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и директор департамента развития туризма Сергей Яковлев", - говорится в сообщении.
"Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуем размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также совместно с Минтрансом для пассажиров организуем трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам", - цитирует пресс-служба слова директор департамента развития туризма.
Отмечается, что для размещения пассажиров выбраны ближайшие к аэропорту объекты – гостиницы "Волна" и "Русский капитал", где для людей организуют горячее питание.
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