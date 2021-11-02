https://ria.ru/20211102/aeroport-1757429759.html

Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам

Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам - РИА Новости, 02.11.2021

Нижегородские власти готовы помочь застрявшим в аэропорте пассажирам

Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:09

2021-11-02T18:09

2021-11-02T18:20

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Правительство Нижегородской области готово оказать помощь пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают о том, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие удобств."По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пассажирам, ожидающим вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет оказана помощь. Для контроля ситуации сформирован оперативный штаб. В аэропорт выехали министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и директор департамента развития туризма Сергей Яковлев", - говорится в сообщении.Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова во вторник из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний.Отмечается, что для размещения пассажиров выбраны ближайшие к аэропорту объекты – гостиницы "Волна" и "Русский капитал", где для людей организуют горячее питание.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757424794.html

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туман в москве, москва, нижний новгород, сергей яковлев, глеб никитин, россия, новости - туризм