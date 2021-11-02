https://ria.ru/20211102/adygeya-1757330456.html
Глава Адыгеи проголосовал на конкурсе "Вкусы России" за местный сыр
Глава Адыгеи проголосовал на конкурсе "Вкусы России" за местный сыр - РИА Новости, 02.11.2021
Глава Адыгеи проголосовал на конкурсе "Вкусы России" за местный сыр
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что на конкурсе региональных продуктовых брендов "Вкусы России" проголосовал за местный сыр, кабардинскую халву и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:50
2021-11-02T10:50
2021-11-02T10:50
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 2 ноя - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что на конкурсе региональных продуктовых брендов "Вкусы России" проголосовал за местный сыр, кабардинскую халву и домбайское варенье из сосновых шишек."Самые вкусные бренды Адыгеи принимают участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Нашу республику представляют адыгейский сыр, адыгейская соль, адыгейский мед и пыльца "Лаго-Наки", – написал глава республики в своем аккаунте в Instagram.Кумпилов отметил, что каждый может поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны."Призываю земляков не оставаться в стороне и принять участие в голосовании по ссылке. Оно продлится до 7 ноября. Я свой выбор уже сделал – проголосовал за адыгейский сыр, кабардинскую халву, домбайское варенье из сосновых шишек", – добавил глава Адыгеи.
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республика адыгея
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республика адыгея, мурат кумпилов
Глава Адыгеи проголосовал на конкурсе "Вкусы России" за местный сыр
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проголосовал на конкурсе "Вкусы России" за местный сыр