https://ria.ru/20211101/zelenskiy-1757297492.html

Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"

Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы" - РИА Новости, 01.11.2021

Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 заявил, что для преодоления глобального потепления в мире... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T22:24

2021-11-01T22:24

2021-11-01T22:24

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КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 заявил, что для преодоления глобального потепления в мире необходимо "глобальное потепление в отношениях стран".COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности."Как по мне, чтобы преодолеть глобальное потепление нам необходимо глобальное потепление в отношениях стран, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова. И что касается экологических соглашений, и тех, которые не касаются окружающей среды", - сказал Зеленский в ходе конференции.По его словам, Европа получила две "экобомбы" из-за невыполнения договоренностей, которые были изложены в Будапештском меморандуме. "В 1994 году Украина получила гарантии безопасности (Будапештский меморандум – ред.), которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса затопление шахт, деградация грунта, дефицит питьевой воды. Все это сейчас. Это общая угроза всему миру", - добавил Зеленский.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

https://ria.ru/20211101/dzhonson-1757246926.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия