Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/zelenskiy-1757297492.html
Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"
Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы" - РИА Новости, 01.11.2021
Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 заявил, что для преодоления глобального потепления в мире... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T22:24
2021-11-01T22:24
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847393_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_060fff9274631bcaf0142ce1755393bb.jpg
КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 заявил, что для преодоления глобального потепления в мире необходимо "глобальное потепление в отношениях стран".COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности."Как по мне, чтобы преодолеть глобальное потепление нам необходимо глобальное потепление в отношениях стран, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова. И что касается экологических соглашений, и тех, которые не касаются окружающей среды", - сказал Зеленский в ходе конференции.По его словам, Европа получила две "экобомбы" из-за невыполнения договоренностей, которые были изложены в Будапештском меморандуме. "В 1994 году Украина получила гарантии безопасности (Будапештский меморандум – ред.), которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса затопление шахт, деградация грунта, дефицит питьевой воды. Все это сейчас. Это общая угроза всему миру", - добавил Зеленский.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
https://ria.ru/20211101/dzhonson-1757246926.html
https://ria.ru/20211101/bayden-1757273498.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847393_72:0:999:695_1920x0_80_0_0_8d527f5b0a1b09122f4170e814230b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
22:24 01.11.2021
 
Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"

Зеленский назвал Крым и Донбасс "экобомбами в центре Европы"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 заявил, что для преодоления глобального потепления в мире необходимо "глобальное потепление в отношениях стран".
COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 16:45
Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением мировых лидеров с Бондом
"Как по мне, чтобы преодолеть глобальное потепление нам необходимо глобальное потепление в отношениях стран, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова. И что касается экологических соглашений, и тех, которые не касаются окружающей среды", - сказал Зеленский в ходе конференции.
По его словам, Европа получила две "экобомбы" из-за невыполнения договоренностей, которые были изложены в Будапештском меморандуме. "В 1994 году Украина получила гарантии безопасности (Будапештский меморандум – ред.), которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса затопление шахт, деградация грунта, дефицит питьевой воды. Все это сейчас. Это общая угроза всему миру", - добавил Зеленский.
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 18:39
Байден назвал угрозу для существования человечества
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Красноярске расследуют смерть школьника, потерявшего сознание на уроке
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
Лента новостейМолния
В Красноярске расследуют смерть школьника, потерявшего сознание на урокеПровизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой