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ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0
ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 - РИА Новости, 01.11.2021
ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0
Банк ПСБ начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов под 3% в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:24
2021-11-01T12:24
новости компаний - экономика
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псб (банк псб)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк ПСБ начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов под 3% в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, сообщает кредитное учреждение.Для получения льготного кредита для бизнеса "Без бумаг 3.0" новым клиентам ПСБ достаточно оформить онлайн-заявку и прикрепить к ней два документа. Банк сообщит о решении в течение 24 часов.Для действующих клиентов ПСБ предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка с 9 ноября.Льготные меры господдержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из одного МРОТ на каждого работника предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.Кредиты по льготной ставке будут доступны юрлицам и ИП из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным правительством РФ списком, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года и включенным в реестр МСП. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий.С начала пандемии ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 миллиардов рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, заняв в 2020 году второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей, добавили в банке.
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб)
12:24 01.11.2021
 

ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк ПСБ начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов под 3% в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, сообщает кредитное учреждение.
Для получения льготного кредита для бизнеса "Без бумаг 3.0" новым клиентам ПСБ достаточно оформить онлайн-заявку и прикрепить к ней два документа. Банк сообщит о решении в течение 24 часов.
Для действующих клиентов ПСБ предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка с 9 ноября.

Льготные меры господдержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.
Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из одного МРОТ на каждого работника предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.

Кредиты по льготной ставке будут доступны юрлицам и ИП из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным правительством РФ списком, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года и включенным в реестр МСП. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий.
"ПСБ как один из лидеров на рынке кредитования МСП активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. В банке реализована цифровая инфраструктура, позволяющая предприятиям из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться господдержкой. Наши клиенты смогут получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке в кратчайшие сроки. Мы уверены, что льготное кредитование по обновленной госпрограмме поможет предпринимателям сохранить и поддержать свое дело в сложившейся ситуации на рынке", — приводится в сообщении комментарий вице-президента-заместителя руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилла Тихонова.
С начала пандемии ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 миллиардов рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, заняв в 2020 году второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей, добавили в банке.
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