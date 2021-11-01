https://ria.ru/20211101/zakonoproekt-1757241594.html

Военнослужащим-срочникам предложили разрешить заключать контракт с ФСБ

Военнослужащим-срочникам предложили разрешить заключать контракт с ФСБ - РИА Новости, 01.11.2021

Военнослужащим-срочникам предложили разрешить заключать контракт с ФСБ

Депутаты Госдумы внесли в палату законопроект, по которому военнослужащие-срочники смогут заключать во время службы по призыву контракт с ФСБ России, сообщил... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:30

2021-11-01T16:30

2021-11-01T17:53

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

россия

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василий пискарев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату законопроект, по которому военнослужащие-срочники смогут заключать во время службы по призыву контракт с ФСБ России, сообщил журналистам в понедельник один из авторов проекта, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.По его словам, военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предлагают предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ."Мы учли сложившуюся практику, когда солдатам, накопившим опыт и добившимся успехов в своей воинской специальности, предлагают ещё в период прохождения службы заключить контракт. Такая практика существует и успешно себя зарекомендовала как в Вооруженных силах РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в Службе внешней разведки и Федеральной службе охраны", - сказал Пискарев.Он отметил, что распространение данной законодательной нормы на службу ФСБ России "послужит её кадровому укреплению и расширит источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами".Законопроект был внесен в понедельник группой депутатов Госдумы во главе с Василием Пискаревым и председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым (все - "Единая Россия"), уточнили в комитете по безопасности.В пояснительной записке к проекту отмечается, что он "не затрагивает интересы федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба", и соответствует положениям международных договоров РФ.

https://ria.ru/20211001/zarplata-1752589498.html

https://ria.ru/20210831/putin-1747947382.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, россия, безопасность, василий пискарев