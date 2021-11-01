https://ria.ru/20211101/zakonodatelstvo-1757133947.html

Медведев﻿ оценил российское законодательство в сфере борьбы с COVID-19

Медведев﻿ оценил российское законодательство в сфере борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев﻿ оценил российское законодательство в сфере борьбы с COVID-19

Законодательство в сфере борьбы с пандемией в РФ пока остается весьма либеральным, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:29

2021-11-01T00:29

2021-11-01T00:29

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Законодательство в сфере борьбы с пандемией в РФ пока остается весьма либеральным, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, вакцинация от коронавируса в России не включена пока в общий национальный календарь прививок, не установлена также и уголовная или административная ответственность за неисполнение гражданами обязанности по вакцинации.Вместе с тем, Медведев напомнил, что в РФ используются правоограничительные меры в отношении невакцинированных лиц. Речь идет о возможности введения запрета на выезд в другие страны, возможности отказа в приеме в образовательные организации и учреждения здравоохранения, возможности отстранения от работы или отказа в приеме на работу.Зампред Совбеза разграничил страны на три группы применительно к обязательной вакцинации."а) те, где введена обязательная вакцинация; б) те, где введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан; в) те, где вакцинация остается сугубо добровольной. Россия, как уже было отмечено, попала в категорию "б)", - уточнил Медведев.Он сообщил, что в целом ряде стран введена обязательная вакцинация (Таджикистан, Туркменистан, Индонезия, Фиджи, Саудовская Аравия и, с известными оговорками, Италия, некоторые другие государства)."В США вводится обязательная вакцинация и/или обязательное тестирование в организациях со штатом более ста человек. В Европе в ряде государств установлены очень высокие штрафы за отказ вакцинироваться, в Италии — не только штрафы, но и иные меры административного принуждения, а во Франции — даже уголовная ответственность", - заявил Медведев.Он пояснил, что законность применения обязательной модели вакцинации была подтверждена Европейским судом по правам человека."В экстренной ситуации ЕСПЧ выступил без типичной для него риторики, фактически принуждая конкретных лиц вакцинироваться. Ведь, когда речь идет о жизни и здоровье миллионов людей, политические игры и злоупотребление своими правами должны быть прекращены", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что в определенных ситуациях общественная безопасность и социальное благополучие всего населения становятся важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. "Защита большинства — фундаментальный принцип демократии. Нравится это кому-то или нет", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20211101/covid-pasporta-1757133828.html

https://ria.ru/20211101/balans-1757133016.html

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757131577.html

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