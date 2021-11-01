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Лавров оценил решение СЕ по украинскому закону о переходном периоде
Лавров оценил решение СЕ по украинскому закону о переходном периоде - РИА Новости, 01.11.2021
Лавров оценил решение СЕ по украинскому закону о переходном периоде
Недавно внесенный правительством Украины закон о политике переходного периода прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять Минские договоренности,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:57
2021-11-01T12:57
в мире
украина
киев
совет европы
совет безопасности оон
сергей лавров
венецианская комиссия
мария захарова
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Недавно внесенный правительством Украины закон о политике переходного периода прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять Минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Закон, который был недавно внесён правительством, озаглавлен "О государственной политике переходного периода". Он не то, что перечёркивает, он прямо запрещает любым украинским политическим, дипломатическим и иным официальным лицам выполнять Минские договорённости", - сказал он в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".В решении Венецианской комиссии Совета Европы о недавно внесенном правительством Украины законе о политике переходного периода на Донбассе не упомянуто, что этот закон подрывает обязательства Украины по Минским договоренностям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не стало удивительным: Венецианская комиссия Совета Европы на днях высказала свое позитивное мнение об этом законе. (о политике переходного периода) В этом решении ни словом не упомянуто, что закон подрывает обязательства Украины по Минским договоренностям и, соответственно, обязательства Киева по выполнению Резолюции СБ ООН", - сказал Лавров.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что РФ считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от Минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.
https://ria.ru/20211101/bayraktar-1757148437.html
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в мире, украина, киев, совет европы, совет безопасности оон, сергей лавров, венецианская комиссия, мария захарова, кирилл вышинский, россия
12:57 01.11.2021
 
Лавров оценил решение СЕ по украинскому закону о переходном периоде

Лавров: решение СЕ по украинскому закону о переходном периоде подрывает Минские соглашения

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Недавно внесенный правительством Украины закон о политике переходного периода прямо запрещает украинским официальным лицам выполнять Минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Закон, который был недавно внесён правительством, озаглавлен "О государственной политике переходного периода". Он не то, что перечёркивает, он прямо запрещает любым украинским политическим, дипломатическим и иным официальным лицам выполнять Минские договорённости", - сказал он в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".
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В решении Венецианской комиссии Совета Европы о недавно внесенном правительством Украины законе о политике переходного периода на Донбассе не упомянуто, что этот закон подрывает обязательства Украины по Минским договоренностям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не стало удивительным: Венецианская комиссия Совета Европы на днях высказала свое позитивное мнение об этом законе. (о политике переходного периода) В этом решении ни словом не упомянуто, что закон подрывает обязательства Украины по Минским договоренностям и, соответственно, обязательства Киева по выполнению Резолюции СБ ООН", - сказал Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что РФ считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от Минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.
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В миреУкраинаКиевСовет ЕвропыСовет Безопасности ООНСергей ЛавровВенецианская комиссияМария ЗахароваКирилл ВышинскийРоссия
 
 
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