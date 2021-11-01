https://ria.ru/20211101/zakharova-1757294899.html

Захарова обвинила ОБСЕ в двойных стандартах после приговора Алексееву

Захарова обвинила ОБСЕ в двойных стандартах после приговора Алексееву - РИА Новости, 01.11.2021

Захарова обвинила ОБСЕ в двойных стандартах после приговора Алексееву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что ОБСЕ не отреагировала на приговор рижского суда журналисту Юрию Алексееву. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:39

2021-11-01T21:39

2021-11-01T21:39

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что ОБСЕ не отреагировала на приговор рижского суда журналисту Юрию Алексееву.Прокуратура Латвии ранее выдвинула в отношении Алексеева, который известен своей критикой действующей власти, обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. Пардаугавский суд Риги в пятницу, 29 октября, приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы. Посольство РФ в Латвии призвало международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы, обратить внимание на приговор Алексееву и заявило, что в Латвии продолжается "беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия"."Вердикт является итогом длившегося без малого четыре года процесса, в ходе которого латвийские следственные органы старались сфабриковать дело и отправить "неудобного" для местного официоза журналиста за решетку. Верится в эти обвинения с трудом. В противном случае обвинительная сторона вряд ли стала бы так рьяно настаивать на переводе судебных слушаний в закрытый для прессы и общественности режим. Тут, видимо, важен сам принцип: посадить любой ценой. Надо думать, не в последнюю очередь в назидание другим "строптивым" соотечественникам", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она добавила, что Алексеев заявил о намерении обжаловать приговор, но "уже сейчас понятно, что сделать ему это будет крайне сложно"."В Латвии практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной. В течение одной недели там выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии "Первый Балтийский канал", теперь вот еще с одним "возмутителем спокойствия" разобрались. Тенденция очевидна. Как и отсутствие должной реакции ОБСЕ", - заключила Захарова.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20211031/ushakov-1757128905.html

https://ria.ru/20211029/latviya-1756852021.html

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в мире, вильнюс, латвия, мария захарова, обсе, sputnik латвия, россия