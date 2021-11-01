https://ria.ru/20211101/zabolevaemost-1757249007.html

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах - РИА Новости, 01.11.2021

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 78 регионах РФ, в двух регионах она снизилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:51

2021-11-01T16:51

2021-11-01T17:10

общество

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

республика карелия

республика калмыкия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e81c6f7d5f0ea6c4b29d5c312f15fe.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 78 регионах РФ, в двух регионах она снизилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам 43-й недели превышение среднероссийских показателей мы отмечаем в 31 регионе, но что демонстрирует более тяжелую эпидситуацию, это в 12 регионах есть и превышение значимое более 15% среднероссийского показателя, и сохраняющийся темп прироста", - сказала она."43-я неделя показала нам максимальный рост регистрации случаев новой коронавирусной инфекции - это 274 тысячи 619 случаев, и темп прироста составил 8,7%. Несмотря на то, что темп прироста снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html

россия

республика карелия

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус в россии, республика карелия, республика калмыкия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19