https://ria.ru/20211101/zabolevaemost-1757249007.html
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах - РИА Новости, 01.11.2021
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 78 регионах РФ, в двух регионах она снизилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:51
2021-11-01T16:51
2021-11-01T17:10
общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
республика карелия
республика калмыкия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e81c6f7d5f0ea6c4b29d5c312f15fe.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 78 регионах РФ, в двух регионах она снизилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам 43-й недели превышение среднероссийских показателей мы отмечаем в 31 регионе, но что демонстрирует более тяжелую эпидситуацию, это в 12 регионах есть и превышение значимое более 15% среднероссийского показателя, и сохраняющийся темп прироста", - сказала она."43-я неделя показала нам максимальный рост регистрации случаев новой коронавирусной инфекции - это 274 тысячи 619 случаев, и темп прироста составил 8,7%. Несмотря на то, что темп прироста снизился, но база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано", - сказала Попова.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html
россия
республика карелия
республика калмыкия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755180830_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f1c1c07121217f98c4e22e516bf0088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, республика карелия, республика калмыкия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19
16:51 01.11.2021 (обновлено: 17:10 01.11.2021)
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
Попова: рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 78 регионах России