https://ria.ru/20211101/zabolevaemost-1757248080.html
Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 среди детей
Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 01.11.2021
Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 среди детей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет снизилась, темп прироста практически равен... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:49
2021-11-01T16:49
2021-11-01T17:07
общество
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет снизилась, темп прироста практически равен нулю.Попова отметила, что несмотря на это, необходимо продолжать реализовывать принятые меры.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757014804.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:49 01.11.2021 (обновлено: 17:07 01.11.2021)
Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 среди детей
Попова: снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет