https://ria.ru/20211101/zabolevaemost-1757248080.html

Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 среди детей

Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 01.11.2021

Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 среди детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет снизилась, темп прироста практически равен... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:49

2021-11-01T16:49

2021-11-01T17:07

общество

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 18 лет снизилась, темп прироста практически равен нулю.Попова отметила, что несмотря на это, необходимо продолжать реализовывать принятые меры.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757014804.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии