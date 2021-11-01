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Напавший на людей в поезде японец признался, что подражает Джокеру
Напавший на людей в поезде японец признался, что подражает Джокеру - РИА Новости, 01.11.2021
Напавший на людей в поезде японец признался, что подражает Джокеру
Мужчина, напавший на пассажиров экспресса в Японии, признался, что подражает суперзлодею из комиксов Джокеру, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:38
2021-11-01T08:38
2021-11-01T12:39
в мире
происшествия
япония
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ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Мужчина, напавший на пассажиров экспресса в Японии, признался, что подражает суперзлодею из комиксов Джокеру, сообщило агентство Киодо.Накануне токийская полиция арестовала 24-летнего Кёту Хаттори, который, по данным СМИ, начал размахивать ножом в вагоне поезда железнодорожной компании Keio, после чего разлил горючую жидкость и поджег ее. По последним данным, пострадали не менее 17 человек, один из них — пожилой мужчина — по-прежнему остается без сознания.Арестованный рассказал следствию, что последовал примеру Джокера, который в фильме по мотивам комиксов совершает нападение в поезде. Хаттори даже оделся как суперзлодей, который носит фиолетовый костюм.Кроме того, по его словам, экспресс он выбрал, так как "там много людей, у него большие интервалы между станциями, что затруднят бегство людей, и длительное время следования". Хаттори признался, что "сожалеет, что никого не убил".Ранее он заявлял, что хотел убить несколько человек, чтобы его приговорили к смертной казни.
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в мире, происшествия, япония
08:38 01.11.2021 (обновлено: 12:39 01.11.2021)
Напавший на людей в поезде японец признался, что подражает Джокеру
Киодо: напавший на людей в поезде японец сказал, что подражает злодею из комиксов Джокеру
ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости, Ксения Нака.
Мужчина, напавший на пассажиров экспресса в Японии, признался, что подражает суперзлодею из комиксов Джокеру, сообщило агентство Киодо
.
Накануне токийская полиция арестовала 24-летнего Кёту Хаттори, который, по данным СМИ, начал размахивать ножом в вагоне поезда железнодорожной компании Keio, после чего разлил горючую жидкость и поджег ее. По последним данным, пострадали не менее 17 человек, один из них — пожилой мужчина — по-прежнему остается без сознания.
Арестованный рассказал следствию, что последовал примеру Джокера, который в фильме по мотивам комиксов совершает нападение в поезде. Хаттори даже оделся как суперзлодей, который носит фиолетовый костюм.
Кроме того, по его словам, экспресс он выбрал, так как "там много людей, у него большие интервалы между станциями, что затруднят бегство людей, и длительное время следования". Хаттори признался, что "сожалеет, что никого не убил".
Ранее он заявлял, что хотел убить несколько человек, чтобы его приговорили к смертной казни.