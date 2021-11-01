https://ria.ru/20211101/yamal-1757207706.html

На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления

На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления - РИА Новости, 01.11.2021

На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления

Четыре новых субсидируемых авианаправления появятся в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:19

2021-11-01T14:19

2021-11-01T14:19

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Четыре новых субсидируемых авианаправления появятся в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.Специалист по связям с общественностью АТК "Ямал" Инна Примакова сообщила, что в зимнее расписание 2022 года будет осуществляться один рейс в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, также один рейс из Салехарда в Краснодар, а из Нового Уренгоя в столицу Кубани будут отправляться три рейса в неделю."С наступлением отпускного периода, с 1 мая, количество рейсов будет увеличено", – приводятся в сообщении слова Примаковой.Пресс-служба также сообщает, что круглогодичными становятся рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, действовавшие ранее с 1 мая по 30 сентября. Для удобства жителей и гостей окружной столицы по маршруту Салехард – Москва добавятся рейсы в Шереметьево. Ввод такого рейса позволит повысить мобильность пассажиров, использующих аэропорт как промежуточный. Пожелания о вводе рейса с посадкой в аэропорту Шереметьево неоднократно выражали жители региона.Тариф на билеты теперь будет гибким – чем раньше приобретается билет, тем ниже цена. Стоимость льготных билетов для детей из многодетных семей также останется на прежнем уровне – 2,5 тысячи рублей. Количество тех, кто пользуется установленной льготой, неизменно растет. За период реализации программы, с 2019 года по настоящее время, перевезено свыше 35 тысяч детей. При этом только в нынешнем году – 16 390 детей.Количество межрегиональных субсидируемых направлений из аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа, выполняемых АО "АТК Ямал", в последние годы непрерывно растет. Так, с 2018 по 2021 год маршрутная сеть, обслуживаемая воздушными судами АО "АТК Ямал", расширена с 8 до 34 направлений, уточняют власти.

https://ria.ru/20211027/reysy-1756424415.html

https://ria.ru/20211025/pkhuket-1756135045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао)