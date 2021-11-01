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На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления
На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления - РИА Новости, 01.11.2021
На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления
Четыре новых субсидируемых авианаправления появятся в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:19
2021-11-01T14:19
2021-11-01T14:19
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Четыре новых субсидируемых авианаправления появятся в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.Специалист по связям с общественностью АТК "Ямал" Инна Примакова сообщила, что в зимнее расписание 2022 года будет осуществляться один рейс в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, также один рейс из Салехарда в Краснодар, а из Нового Уренгоя в столицу Кубани будут отправляться три рейса в неделю."С наступлением отпускного периода, с 1 мая, количество рейсов будет увеличено", – приводятся в сообщении слова Примаковой.Пресс-служба также сообщает, что круглогодичными становятся рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, действовавшие ранее с 1 мая по 30 сентября. Для удобства жителей и гостей окружной столицы по маршруту Салехард – Москва добавятся рейсы в Шереметьево. Ввод такого рейса позволит повысить мобильность пассажиров, использующих аэропорт как промежуточный. Пожелания о вводе рейса с посадкой в аэропорту Шереметьево неоднократно выражали жители региона.Тариф на билеты теперь будет гибким – чем раньше приобретается билет, тем ниже цена. Стоимость льготных билетов для детей из многодетных семей также останется на прежнем уровне – 2,5 тысячи рублей. Количество тех, кто пользуется установленной льготой, неизменно растет. За период реализации программы, с 2019 года по настоящее время, перевезено свыше 35 тысяч детей. При этом только в нынешнем году – 16 390 детей.Количество межрегиональных субсидируемых направлений из аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа, выполняемых АО "АТК Ямал", в последние годы непрерывно растет. Так, с 2018 по 2021 год маршрутная сеть, обслуживаемая воздушными судами АО "АТК Ямал", расширена с 8 до 34 направлений, уточняют власти.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления
На Ямале появятся четыре новых субсидируемых авианаправления в 2022 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости.
Четыре новых субсидируемых авианаправления появятся в 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона
.
"С сегодняшнего дня АТК "Ямал" начинает продажу билетов на 2022 год. С 1 января к субсидируемым направлениям добавятся еще четыре. Из Салехарда вводится круглогодичный рейс в Краснодар. Еще три направления – летние. В период отпусков авиакомпания будет осуществлять перевозки в Минеральные воды из Салехарда и Нового Уренгоя, а также по маршруту Новый Уренгой – Анапа", - говорится в сообщении.
Специалист по связям с общественностью АТК "Ямал" Инна Примакова сообщила, что в зимнее расписание 2022 года будет осуществляться один рейс в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя
в Сочи
, также один рейс из Салехарда в Краснодар
, а из Нового Уренгоя в столицу Кубани будут отправляться три рейса в неделю.
"С наступлением отпускного периода, с 1 мая, количество рейсов будет увеличено", – приводятся в сообщении слова Примаковой.
Пресс-служба также сообщает, что круглогодичными становятся рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, действовавшие ранее с 1 мая по 30 сентября. Для удобства жителей и гостей окружной столицы по маршруту Салехард
– Москва
добавятся рейсы в Шереметьево. Ввод такого рейса позволит повысить мобильность пассажиров, использующих аэропорт как промежуточный. Пожелания о вводе рейса с посадкой в аэропорту Шереметьево неоднократно выражали жители региона.
Тариф на билеты теперь будет гибким – чем раньше приобретается билет, тем ниже цена. Стоимость льготных билетов для детей из многодетных семей также останется на прежнем уровне – 2,5 тысячи рублей. Количество тех, кто пользуется установленной льготой, неизменно растет. За период реализации программы, с 2019 года по настоящее время, перевезено свыше 35 тысяч детей. При этом только в нынешнем году – 16 390 детей.
Количество межрегиональных субсидируемых направлений из аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа, выполняемых АО "АТК Ямал", в последние годы непрерывно растет. Так, с 2018 по 2021 год маршрутная сеть, обслуживаемая воздушными судами АО "АТК Ямал", расширена с 8 до 34 направлений, уточняют власти.