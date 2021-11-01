https://ria.ru/20211101/yakutsk-1757144257.html

В Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков

В Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков - РИА Новости, 01.11.2021

В Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков

Археологи в Якутске начали спасательные работы из-за человеческих останков, обнаруженных в ходе капитального ремонта проспекта Ленина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:56

2021-11-01T08:56

2021-11-01T08:56

якутск

всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

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ЯКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Археологи в Якутске начали спасательные работы из-за человеческих останков, обнаруженных в ходе капитального ремонта проспекта Ленина, сообщил РИА Новости руководитель департамента по охране объектов культурного наследия республики Николай Макаров.Ранее сообщалось о том, что пользователи соцсети распространили видео, где прохожий утверждает, что при ремонте проспекта Ленина в Якутске раскопали человеческие останки. В мэрии подтвердили достоверность информации. Работы на участке приостановлены.Как рассказал РИА Новости председатель якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев, на месте, где обнаружены останки, в плане города 1770 года обозначены две церкви - Тихвинской Богоматери и Николая Чудотворца с богадельнями. Работы на проспекте Ленина могут заморозить, если комиссия установит историческую ценность останков.В свою очередь, Макаров отметил, что по предварительным данным, упомянутые церкви были на территории Якутска во второй половине 18 – первой половине 19 веков.Археологам помогут студенты-волонтеры. "Все артефакты (сопутствующие предметы) будут сданы в один из музеев республики. Комиссия в дальнейшем решит вопросы, связанные с останками. Поисками родственников, проведением анализов ДНК, поисками родственников умерших и так далее археологи не будут заниматься. Если будет инициатива со стороны соответствующих органов, специализируемых на работе в этой отрасли, мы не будем возражать", - добавил руководитель департамента.

https://ria.ru/20211029/khramy-1756816466.html

якутск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, всероссийское общество охраны памятников истории и культуры