https://ria.ru/20211101/yakutsk-1757144257.html
В Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков
В Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков - РИА Новости, 01.11.2021
В Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков
Археологи в Якутске начали спасательные работы из-за человеческих останков, обнаруженных в ходе капитального ремонта проспекта Ленина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:56
2021-11-01T08:56
2021-11-01T08:56
якутск
всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
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ЯКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Археологи в Якутске начали спасательные работы из-за человеческих останков, обнаруженных в ходе капитального ремонта проспекта Ленина, сообщил РИА Новости руководитель департамента по охране объектов культурного наследия республики Николай Макаров.Ранее сообщалось о том, что пользователи соцсети распространили видео, где прохожий утверждает, что при ремонте проспекта Ленина в Якутске раскопали человеческие останки. В мэрии подтвердили достоверность информации. Работы на участке приостановлены.Как рассказал РИА Новости председатель якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев, на месте, где обнаружены останки, в плане города 1770 года обозначены две церкви - Тихвинской Богоматери и Николая Чудотворца с богадельнями. Работы на проспекте Ленина могут заморозить, если комиссия установит историческую ценность останков.В свою очередь, Макаров отметил, что по предварительным данным, упомянутые церкви были на территории Якутска во второй половине 18 – первой половине 19 веков.Археологам помогут студенты-волонтеры. "Все артефакты (сопутствующие предметы) будут сданы в один из музеев республики. Комиссия в дальнейшем решит вопросы, связанные с останками. Поисками родственников, проведением анализов ДНК, поисками родственников умерших и так далее археологи не будут заниматься. Если будет инициатива со стороны соответствующих органов, специализируемых на работе в этой отрасли, мы не будем возражать", - добавил руководитель департамента.
https://ria.ru/20211029/khramy-1756816466.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
В Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков
Археологи в Якутске начали спасательные работы из-за найденных на проспекте останков
ЯКУТСК, 1 ноя – РИА Новости.
Археологи в Якутске
начали спасательные работы из-за человеческих останков, обнаруженных в ходе капитального ремонта проспекта Ленина, сообщил РИА Новости руководитель департамента по охране объектов культурного наследия республики
Николай Макаров.
Ранее сообщалось о том, что пользователи соцсети распространили видео, где прохожий утверждает, что при ремонте проспекта Ленина в Якутске раскопали человеческие останки. В мэрии подтвердили достоверность информации. Работы на участке приостановлены.
Как рассказал РИА Новости председатель якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Руслан Васильев, на месте, где обнаружены останки, в плане города 1770 года обозначены две церкви - Тихвинской Богоматери и Николая Чудотворца с богадельнями. Работы на проспекте Ленина могут заморозить, если комиссия установит историческую ценность останков.
В свою очередь, Макаров отметил, что по предварительным данным, упомянутые церкви были на территории Якутска во второй половине 18 – первой половине 19 веков.
"Спасательные работы на этом месте археологи планируют проводить с сегодняшнего дня. Сроки завершения работ – примерно неделя. Поставят большую палатку, крон будут утеплять тепловой пушкой и по мере оттайки грунта необходимо проводить раскопки, поднимать найденное на поверхность. На сегодня нам известно о двух захоронениях, но там может быть больше", - сказал собеседник агентства.
Археологам помогут студенты-волонтеры. "Все артефакты (сопутствующие предметы) будут сданы в один из музеев республики. Комиссия в дальнейшем решит вопросы, связанные с останками. Поисками родственников, проведением анализов ДНК, поисками родственников умерших и так далее археологи не будут заниматься. Если будет инициатива со стороны соответствующих органов, специализируемых на работе в этой отрасли, мы не будем возражать", - добавил руководитель департамента.