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Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках
Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках - РИА Новости, 01.11.2021
Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках
Суд продлил на полгода арест бывшему начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину по делу о взятках, сообщила объединенная пресс-служба судебной... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:42
2021-11-01T12:42
2021-11-01T12:45
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Суд продлил на полгода арест бывшему начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину по делу о взятках, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.Первое судебное заседание по делу состоялось в понедельник. Офицер, по данным следствия, набрал взяток на общую сумму свыше 600 тысяч рублей. Свою вину он признал полностью. В ходе следствия на его имущество стоимостью в 3,67 миллиона рублей был наложен арест."В Ленинском районном суде Тюмени сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Селюнина… Решался вопрос о продлении срока содержания под стражей. Срок содержания под стражей продлен на 6 месяцев, до 13 апреля включительно", - говорится в релизе.Как ранее отмечало следствие, не желающие сдавать экзамены для получения водительского удостоверения платили посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику тюменского УГИБДД, а тот поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи".Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября.
https://ria.ru/20211030/vzyatka-1756968998.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, угибдд
12:42 01.11.2021 (обновлено: 12:45 01.11.2021)
Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках
Суд продлил на полгода арест экс-главе тюменского УГИБДД по делу о взятках