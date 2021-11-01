https://ria.ru/20211101/vzyatka-1757185203.html

Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках

Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках - РИА Новости, 01.11.2021

Экс-главе тюменского УГИБДД продлили арест по делу о взятках

Суд продлил на полгода арест бывшему начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину по делу о взятках, сообщила объединенная пресс-служба судебной... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:42

2021-11-01T12:42

2021-11-01T12:45

происшествия

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тюменская область

угибдд

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ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Суд продлил на полгода арест бывшему начальнику УГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину по делу о взятках, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.Первое судебное заседание по делу состоялось в понедельник. Офицер, по данным следствия, набрал взяток на общую сумму свыше 600 тысяч рублей. Свою вину он признал полностью. В ходе следствия на его имущество стоимостью в 3,67 миллиона рублей был наложен арест."В Ленинском районном суде Тюмени сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Селюнина… Решался вопрос о продлении срока содержания под стражей. Срок содержания под стражей продлен на 6 месяцев, до 13 апреля включительно", - говорится в релизе.Как ранее отмечало следствие, не желающие сдавать экзамены для получения водительского удостоверения платили посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику тюменского УГИБДД, а тот поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи".Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября.

https://ria.ru/20211030/vzyatka-1756968998.html

https://ria.ru/20211029/prigovor-1756936209.html

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происшествия, тюмень, тюменская область, угибдд