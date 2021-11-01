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Полиция заинтересовалась конфликтом на станции метро "Выхино"
Полиция заинтересовалась конфликтом на станции метро "Выхино" - РИА Новости, 01.11.2021
Полиция заинтересовалась конфликтом на станции метро "Выхино"
Полиция проверит опубликованное в интернете видео конфликта в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:00
2021-11-01T20:00
2021-11-01T22:10
происшествия
московский метрополитен
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция проверит опубликованное в интернете видео конфликта в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД."Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро "Выхино", — говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, никто не пострадал.На разошедшейся в Сети записи два молодых человека, по-видимому, пьяные, ссорятся с другими двумя парнями. Как отмечается в описаниях к видео, пьяные начали приставать в вагоне метро к девушкам, а двое других решили дать им отпор.
https://ria.ru/20211028/konflikt-1756619211.html
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Кадры конфликта в поезде на станции метро "Выхино"
Московская полиция проводит проверку после конфликта на станции "Выхино". Полиция проводит проверку по факту появления в интернете видео с конфликтом в поезде на станции метро "Выхино"
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происшествия, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
20:00 01.11.2021 (обновлено: 22:10 01.11.2021)
Полиция заинтересовалась конфликтом на станции метро "Выхино"
Полиция проводит проверку после конфликта на станции метро "Выхино" в Москве