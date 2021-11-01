https://ria.ru/20211101/vykhino-1757285075.html

Полиция заинтересовалась конфликтом на станции метро "Выхино"

Полиция заинтересовалась конфликтом на станции метро "Выхино" - РИА Новости, 01.11.2021

Полиция заинтересовалась конфликтом на станции метро "Выхино"

Полиция проверит опубликованное в интернете видео конфликта в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:00

2021-11-01T20:00

2021-11-01T22:10

происшествия

московский метрополитен

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция проверит опубликованное в интернете видео конфликта в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД."Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между пассажирами в вагоне электропоезда на станции метро "Выхино", — говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, никто не пострадал.На разошедшейся в Сети записи два молодых человека, по-видимому, пьяные, ссорятся с другими двумя парнями. Как отмечается в описаниях к видео, пьяные начали приставать в вагоне метро к девушкам, а двое других решили дать им отпор.

https://ria.ru/20211028/konflikt-1756619211.html

москва

россия

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2021

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Кадры конфликта в поезде на станции метро "Выхино" Московская полиция проводит проверку после конфликта на станции "Выхино". Полиция проводит проверку по факту появления в интернете видео с конфликтом в поезде на станции метро "Выхино" 2021-11-01T20:00 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия