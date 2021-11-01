https://ria.ru/20211101/vybory-1757241703.html

Саакашвили заявил о необходимости досрочных парламентских выборов в Грузии

Саакашвили заявил о необходимости досрочных парламентских выборов в Грузии - РИА Новости, 01.11.2021

Саакашвили заявил о необходимости досрочных парламентских выборов в Грузии

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что необходимо заставить грузинские власти назначить досрочные парламентские выборы. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:30

2021-11-01T16:30

2021-11-01T16:30

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что необходимо заставить грузинские власти назначить досрочные парламентские выборы.По данным ЦИК Грузии, по итогам прошедшего в субботу второго тура местных выборов, в 19 из 20 муниципалитетах мэрами стали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", в том числе в пяти крупных городах: Тбилиси, Рустави, Батуми, Поти, Кутаиси."Я очень зол и оскорблен, и все уважающие себя грузины должны быть разгневаны и оскорблены. У нас украли выборы во всех крупных городах. Мы выиграли эти выборы, и группа бандитов, присвоивших власть Грузии, вырвала у нас эту победу, ограбила нас и лишила нас нашего главного права - быть хозяином своей страны! Что нам делать? Только одно... забрать власть и представить их (руководство Грузии – ред.) перед законом. Так поступило наше соседнее государство Армения ", - говорится заявлении Саакашвили, которое опубликовано на его странице в Facebook.По его словам, необходимо заставить власти назначить в Грузии досрочные парламентские выборы. Саакашвили также призвал всех оппозиционеров сдать свои парламентские мандаты в знак протеста.Саакашвили голодает в тюрьме уже 32 дня в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211030/saakashvili-1757040451.html

https://ria.ru/20211030/saakashvili-1756993729.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, цик грузии