https://ria.ru/20211101/vstrecha-1757189384.html

Россия не уходит от встречи в "нормандском формате", заявил Лавров

Россия не уходит от встречи в "нормандском формате", заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2021

Россия не уходит от встречи в "нормандском формате", заявил Лавров

Россия не уходит от встречи в "нормандском формате", но Киев должен выполнить прошлые договорённости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:00

2021-11-01T13:00

2021-11-01T13:00

в мире

владимир путин

сергей лавров

"нормандская четверка"

кирилл вышинский

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия не уходит от встречи в "нормандском формате", но Киев должен выполнить прошлые договорённости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24" Лавров отметил, что сейчас все пытаются зазвать Россию на встречу "нормандского формата", ссылаясь на то, что якобы президент РФ Владимир Путин пообещал встречу "хотя бы на уровне министров иностранных дел"."Мы же не уходим от встречи", - отметил Лавров.Он добавил, что Путин, обещая, что он поручит поработать над этим вопросом, "сказал, что только сначала надо выполнить то, о чем договорились в декабре 2019 года в Париже". При этом власти в Киеве "и пальцем не пошевелили", чтобы это сделать - ни по формуле Штайнмайера, по определению особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, так же не решены вопросы безопасности, добавил министр.

https://ria.ru/20211030/zakharova-1757048879.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир путин, сергей лавров, "нормандская четверка", кирилл вышинский