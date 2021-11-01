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СМИ сообщили о планах Турции и США провести встречу по F-35
СМИ сообщили о планах Турции и США провести встречу по F-35 - РИА Новости, 01.11.2021
СМИ сообщили о планах Турции и США провести встречу по F-35
Делегации Минобороны Турции и США планируют провести встречу по теме истребителей F-35 в Вашингтоне, сообщает в понедельник телеканал NTV со ссылкой на... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:35
2021-11-01T12:35
в мире
италия
норвегия
дания
f-35
с-400 «триумф»
f-16
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости, Вугар Гасанов. Делегации Минобороны Турции и США планируют провести встречу по теме истребителей F-35 в Вашингтоне, сообщает в понедельник телеканал NTV со ссылкой на источники.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35."Источники в министерстве национальной обороны сообщили, что запрос о доставке самолетов и поступлении в программу был передан американским властям. Было заявлено, что делегации министерств обороны Турции и США планируют провести вторую встречу по F-35 в Вашингтоне в течение нескольких месяцев. Обе стороны встретились в Анкаре на прошлой неделе, чтобы урегулировать конфликт по поводу F-35 и обсудить финансовые вопросы", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
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норвегия
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в мире, италия, норвегия, дания, f-35, с-400 «триумф», f-16, мустафа варанк
12:35 01.11.2021
 
СМИ сообщили о планах Турции и США провести встречу по F-35

NTV: делегации Минобороны Турции и США планируют провести встречу по F-35 в Вашингтоне

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35
Истребители ВВС США F-35
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости, Вугар Гасанов. Делегации Минобороны Турции и США планируют провести встречу по теме истребителей F-35 в Вашингтоне, сообщает в понедельник телеканал NTV со ссылкой на источники.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
"Источники в министерстве национальной обороны сообщили, что запрос о доставке самолетов и поступлении в программу был передан американским властям. Было заявлено, что делегации министерств обороны Турции и США планируют провести вторую встречу по F-35 в Вашингтоне в течение нескольких месяцев. Обе стороны встретились в Анкаре на прошлой неделе, чтобы урегулировать конфликт по поводу F-35 и обсудить финансовые вопросы", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
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В миреИталияНорвегияДанияF-35С-400 «Триумф»F-16Мустафа Варанк
 
 
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